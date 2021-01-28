Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa randevusunda kazanan 2-1'lik skorla bordo-mavililer oldu. Fırtına bu sonuçla kupayı 2010 yılından sonra ikinci kez müzesine götürürken teknik direktör Abdullah Avcı da kariyerinin ilk kupasını kazanmayı başardı. Avcı'nın bu başarıyı, finallerden eli boş döndüğü eski takımına karşı elde etmesi de dikkat çeken başka bir ayrıntıydı.

BAŞAKŞEHİR'DE KUPAYA ÇOK YAKLAŞTI AMA...

Başakşehir'i 10 yıl çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam, eski takımıyla gösterdiği başarılı performansları bir türlü kupayla taçlandıramamıştı.

2011'deki Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a karşı normal sürenin sonlarına önde girdiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Avcı, rakibine penaltılarla kaybederken 2017'de de normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Konyaspor'a seri penaltı atışları ile mağlup oldu.

LİG FİNALİNDE GALATASARAY'A YENİLDİ

Başakşehir'deki son 3 sezonunda takımını zirveye oynatan Avcı, lig şampiyonluğuna ise en fazla son sezonu olan 2018-2019'da yaklaştı. Bir ara 8 puan öne geçtiği sezonda avantajını koruyamayan Başakşehir, 33. haftada aynı puanda bulunduğu Galatasaray'a konuk oldu. Avcı'nın öğrencileri ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da şampiyonluğu getirecek avantajı koruyamadı ve rakibine 2-1 mağlup olarak sezonu 2. sırada noktaladı.

AYRILIK İKİ TARAFA DA KUPA GETİRDİ!

Geçen sezonun başında ise Avcı-Başakşehir birlikteliği noktalandı. Ancak Beşiktaş'ın başına geçen Avcı'nın siyah-beyazlılardaki macerası ise kısa sürdü. Kartal'da 18 hafta görev alan Avcı ile sonrasında yollar ayrılırken Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde girdiği ilk sezonda tarihinin ilk lig şampiyonluğunu kazandı.

Bir süre takım çalıştırmayan Avcı ise bu sezon kasım ayında Trabzonspor'la anlaştı. Sezona çok kötü başlayan Trabzonspor'u yeniden üst sıralara taşıyan Avcı, Süper Kupa finalinde ise eski takımı Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek kariyerinin ilk kupasını kazanmayı başardı.