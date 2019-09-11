Abdullah Avcı yakından takip etti

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, takımını Gazişehir Gaziantep maçına hazırlarken, milli takımlara giden futbolcularını da yakından takip etti.
Siyah beyazlıların 5 oyuncusu Milli formayla mücadele etti.
Sırbistan'ın Portekiz ile oynadığı karşılaşmada 59'uncu dakikada oyuna giren Adem Ljajic, takımının 4-2 mağlubiyetini engelleyemedi.
Ljajic, ülkesinin Luksemburg karşısında deplasmanda aldığı 3-1 galibiyette ise 90 dakika sahada kaldı.
Hırvatistan'ın 4-0'lık Slovakya galibiyeti ve 1-1'lik Azerbaycan beraberliğinde Domagoj Vida, 90 dakika sahada kaldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Uruguay ile oynadığı hazırlık maçına 11'de başlayan Tyler Boyd ise 61'inci dakikada oyundan çıktı.
Güven Yalçın, Andorra karşılaşmasında 45 dakika sahada kaldı.
Moldova maçında 87 dakika forma giyen Dorukhan Toköz ise Cenk Tosun'un ilk golünde asist yapan isim oldu.
Milli takımlarda görev yapan oyuncuların sakatlık yaşamaması, siyah beyazlıları sevindirdi.
Gazişehir deplasmanında sahaya süreceği forveti düşünen Abdullah Avcı, Güven ve yeni transfer Diaby arasında tercih yapacak.
Burak Yılmaz'ın bu mücadelede de forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
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