Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Abdullah Gençal, Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ, İbrahim Barut ceza hakimliğine sevk edildi

        Ceza hakimliğine sevk edildiler

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan; iş adamı Abdullah Gençal, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, sulh ceza hakimliğine sevk edildi

        Giriş: 21.01.2026 - 15:31 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ceza hakimliğine sevk edildiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında; Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve Abdi İbrahim İlaç Şirketi'nin sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut göz altına alınmıştı.

        Abdullah Gençal
        Abdullah Gençal

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Abdullah Gençal, Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut adli işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Bilal Hancı
        Bilal Hancı
        REKLAM

        Abdullah Gençal; tutuklama talebiyle, Bilal Hancı; konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ'ın ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkleri gerçekleştirildi.

        Mehmet Üstündağ
        Mehmet Üstündağ
        İbrahim Barut
        İbrahim Barut
        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sanatçının ortaya koyduğu her eser, a...
        #Abdullah Gençal
        #bilal hancı
        #Mehmet Üstündağ
        #İbrahim Barut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?