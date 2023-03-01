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AA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Herkes böyle acılı bir günde din, ırk, renk ayrımı yapmadan dayanışma içerisinde." dedi.

Gül, Malatya'da AFAD Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye binasının yanında kurulan çadır kenti ziyaret eden Gül, depremzedeler ve burada görevli personelle sohbet etti.

Kent merkezinde yıkılan binaların bulunduğu alanları inceleyen Gül, gazetecilere, deprem bölgesinde olsun olmasın herkesin bu afetin acısını duyduğunu söyledi.

Gül, ilk gün gelip kurtarma çalışmalarına engel teşkil etmemek için bugün bölgeye geldiğini belirterek, "Şunu da gördüm ki devletimizin bütün organları el birliği içerisinde büyük bir çalışma içerisinde. Vali beyler, mülki idari amirler, belediye başkanları, herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Yabancılar da koştular, geldiler. Herkes böyle acılı bir günde din, ırk, renk ayrımı yapmadan dayanışma içerisinde." diye konuştu.

Bölgeyi gezince buranın da aynı şekilde büyük hasar aldığını görmekten üzüntü duyduğunu dile getiren Gül, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gül, devletin, kamunun gücünün büyük olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Hem güç hem sorumluluğu var. Dolayısıyla elinden gelen her şeyi yapacak, koşturacak. Ama devleti de kamuyu da yalnız bırakmamak gerekir böyle büyük afetlerde. O zaman sivil toplum örgütlerine büyük iş düşüyor. Yani sivil toplum da daha esnek olabiliyor, daha çabuk yetişebiliyor. Daha küçük yerlere hemen koşabiliyor. Dolayısıyla onları hep desteklemek gerekiyor. Onların; yerli yabancı birçok sivil toplum örgütünün faaliyetlerini de hep gördük. Büyük bir fedakarlık içerisinde ilk günlerden beri kurtarma çalışmalarından tutun da sağlık hizmetlerine kadar, onlara da çok teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığına işaret eden Gül, bu bilinçle hareket edilmesi ve her şeyin yasal zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini anlattı.

Gül, devlete, millete, sivil topluma, ticaret hayatına, herkese büyük görevlerin düştüğünü kaydederek, "Buralar tarihi yerler. O kültüre uygun, o iklime uygun yapılaşmayı, planlamayı yapmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Dayanışmanın önemine vurgu yapan Gül, "İnşallah bunlar hep el birliği içerisinde, devlet millet dayanışması içerisinde yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir