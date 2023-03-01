Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Abdullah Gül: "Herkes böyle acılı bir günde din, ırk, renk ayrımı yapmadan dayanışma içerisinde

Malatya'da AFAD Koordinasyon Merkezini ziyaret eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, burada yaptığı konuşmada, "Herkes böyle acılı bir günde din, ırk, renk ayrımı yapmadan dayanışma içerisinde" ifadelerini kullandı

Abdullah Gül:
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Herkes böyle acılı bir günde din, ırk, renk ayrımı yapmadan dayanışma içerisinde." dedi.

Gül, Malatya'da AFAD Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan bilgi aldı.
Büyükşehir Belediye binasının yanında kurulan çadır kenti ziyaret eden Gül, depremzedeler ve burada görevli personelle sohbet etti.

Kent merkezinde yıkılan binaların bulunduğu alanları inceleyen Gül, gazetecilere, deprem bölgesinde olsun olmasın herkesin bu afetin acısını duyduğunu söyledi.

Gül, ilk gün gelip kurtarma çalışmalarına engel teşkil etmemek için bugün bölgeye geldiğini belirterek, "Şunu da gördüm ki devletimizin bütün organları el birliği içerisinde büyük bir çalışma içerisinde. Vali beyler, mülki idari amirler, belediye başkanları, herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Yabancılar da koştular, geldiler. Herkes böyle acılı bir günde din, ırk, renk ayrımı yapmadan dayanışma içerisinde." diye konuştu.

Bölgeyi gezince buranın da aynı şekilde büyük hasar aldığını görmekten üzüntü duyduğunu dile getiren Gül, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gül, devletin, kamunun gücünün büyük olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Hem güç hem sorumluluğu var. Dolayısıyla elinden gelen her şeyi yapacak, koşturacak. Ama devleti de kamuyu da yalnız bırakmamak gerekir böyle büyük afetlerde. O zaman sivil toplum örgütlerine büyük iş düşüyor. Yani sivil toplum da daha esnek olabiliyor, daha çabuk yetişebiliyor. Daha küçük yerlere hemen koşabiliyor. Dolayısıyla onları hep desteklemek gerekiyor. Onların; yerli yabancı birçok sivil toplum örgütünün faaliyetlerini de hep gördük. Büyük bir fedakarlık içerisinde ilk günlerden beri kurtarma çalışmalarından tutun da sağlık hizmetlerine kadar, onlara da çok teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığına işaret eden Gül, bu bilinçle hareket edilmesi ve her şeyin yasal zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini anlattı.

Gül, devlete, millete, sivil topluma, ticaret hayatına, herkese büyük görevlerin düştüğünü kaydederek, "Buralar tarihi yerler. O kültüre uygun, o iklime uygun yapılaşmayı, planlamayı yapmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Dayanışmanın önemine vurgu yapan Gül, "İnşallah bunlar hep el birliği içerisinde, devlet millet dayanışması içerisinde yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EYT staj sigortasında son dakika: Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamında başlangıç sayıldı mı?
GÜNDEM EYT staj ve çıraklık sigortasında son durum
Adıyaman’da 3 bin geçici konutun inşası hızla ilerliyor
GÜNDEM 3 bin geçici konutun inşası hızla ilerliyor
Samsun Çarşamba'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
GÜNDEM Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Yozgat'ta canlı hayvan pazarları kapatıldı
GÜNDEM Yozgat'ta canlı hayvan pazarları kapatıldı
2023 EYT prim günü hesaplama tablosu: EYT'de prim gün sayısı kaç oldu, kısmi emeklilik şartları nelerdir?
GÜNDEM 2023 EYT prim günü tablosu
Tuzla'da yaşanan kaçırılma olayında gerçek ortaya çıktı! - En son haberler
GÜNDEM Kaçırılma olayındaki gerçek ortaya çıktı
EYT Meclis'ten geçti! EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yasalaşacak? EYT ne oldu?
GÜNDEM EYT yasası Meclis'ten geçti!
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mezarı başında anıldı
GÜNDEM Baykal mezarı başında anıldı
Adana'da nişanlısı ile başından vurulmuş halde bulundu! - Haberler
GÜNDEM Nişanlısı ile başından vurulmuş halde bulundu!
Mardin'de korkunç kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler
GÜNDEM Mardin'de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.