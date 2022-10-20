İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Abdullah isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ABDULLAH İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Abdullah ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Abdullah isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Abdullah isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ABDULLAH İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Abdullah ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Tanrı’nın kulu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a)’in babasının adıdır.Hz. Abdullah (a.s) Eli açık, yiğit, yiğit kimse.

ABDULLAH İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Abdullah ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Abdullah ismini koymak caizdir.

ABDULLAH İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Abdullah ismini kullanan 279.350 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Abdullah ismini kullanan 41.102 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Abdullah ismini kullanan 14.683 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Abdullah ismini kullanan 10.047 kişi bulunmaktadır.

ABDULLAH İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Abdullah ismini taşıyanların en belirgin karakteristik özelliği inatçılıktır. Öyle ki, onlara keçi lakabı takılır. Abdullah isimlerine zor kullanarak bir şey yaptırmak mümkün değildir. Kendi hayatları ile ilgili verecekleri kararların yalnızca onlara ait olmasını isterler. Bu yüzden onlara yapılan uyarılar bir kulaklarından girer ötekinden çıkar. Tabi bu nedenle zaman zaman yanlışa düşüp üzülebiliyorlar İnatçılıklarını saymazsak Abdullah isimli kişiler ailelerine bağlıdırlar. Özellikle anneleri onlar için vazgeçilmezdir. Devamlı annelerini örnek alırlar. Liderlik yetenekleri ve özgüvenleri sayesinde toplum içerisinde her daim saygın bir yere sahiptirler. Abdullah isimli kişiler çalışkandırlar. İnsan ilişkilerindeki başarıları iş hayatında da sürüyor. Azim ve çalışkanlıklarıyla başarısız olma şansları yok denecek kadar az.