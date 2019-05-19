Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. şampiyonluklarına ulaştıkları maçın ardından sezona dair açıklamalar yaptı.

Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"Futbolcu kardeşlerime, teknik heyete, taraftarlarımıza ve Galatasaray yönetim kurulu masasında oturan tüm arkadaşlarıma desteklerinden, birlikte çalışmadan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçten geçtik. Hiç uyumadığım geceler oldu, çok ağladığım geceler oldu, tek başıma ağladığım dakikalar oldu. Çok yüklendiler, 'Albayrak transfer nerede' dediler ama biz 'hep şampiyon olacağız' dedik, 'bize inanın' dedik, 'acele etmeyin' dedik, 'çok futbolcu ile görüştük' dedik. Bize bu günleri gösteren Allah'ıma sonsuz şükürler olsun."

"6 SEFER YÖNETİMDE OLDUM, 6 KERE ŞAMPİYON OLDUM"

"Herkes ümidini bizden kesmişti. 8 puan fark olduğunda biz soyunma odasında bir konuşma yaptık ve soyunma odasında alkış, kıyamet koptu dediğim zaman; kendi içimizdeki arkadaşlar da bizi eleştirdiler. O gün o takımı, Başakşehir maçına hazırlamasak ve 1-1 berabere kalmasak, aradaki puan farkı daha da açılacaktı. Tecrübeyle konuşuyoruz, boşa konuşmuyoruz. 6 sefer yönetimde oldum, 6 kere şampiyon oldum. Demek ki tecrübelerimiz var, onun için konuşuyoruz. Artık bundan sonra sezonun sonunu bekler arkadaşlar. Ligler Mayıs ayında bitiyor ve Mayıslar Galatasaray'ın."

"KADIKÖY'DE DE CÜNEYT ÇAKIR'LA ŞAMPİYON OLMUŞTUK"

"Bugün sahada konuştuk, 3 puan aldık ve şampiyon olduk, konuşmak buna denir. Ortamı germenin anlamı yok bu mutlu günden sonra. Gollerin bir tanesinin gol olduğunu tahmin ediyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği ve Avrupa'nın en önemli hocalarından Cüneyt Çakır. Kendisine saygım sonsuz. Kadıköy'de de Cüneyt Çakır hocayla şampiyon olmuştuk, bir şey söylemeye lüzum görmüyorum."

"KÜSTÜĞÜM, ÜZÜLDÜĞÜM, KIRILDIĞIM ANLAR OLDU"

"Rahmetli Sakıp Sabancı, mekanı cennet olsun, rahmetle anıyorum kendisini, şöyle söylerdi; çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çok küstüğüm, üzüldüğüm, kırıldığım anlar oldu. Galatasaray sevgisi o kadar ağır basıyor ki, Galatasaray'dan ayrılmama müsaade etmedi. O anlarda duygularıma hakim olmasam, zor durumlara düşerdim. Ailem hep yanımda oldu. 11 bin insan çalışıyor yanımda ve her şeyi bırakıyorsunuz, Galatasaray ağır basıyor. Rize'de oğlum Yasin ve Hikmet ile çok üzülmüştük. Bu şampiyonlukta onların da çok katkısı vardır, onların da gözlerinden öpüyorum."

"Bu şampiyonluğun camiaya barış getirdi, birlik ve beraberlik içinde Galatasaray'ın neler yapabileceğini gösterdi. Camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Taraftarlarımız kar demeden, kış demeden bizleri yalnız bırakmadı. İlk devre oruçlu oldukları için pek bağırmadılar, oruç açtıktan sonra asıldılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır."