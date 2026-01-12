Yeni sezona güçlü yapımlarla girmeye hazırlanan ATV, dramatik anlatımıyla öne çıkan A.B.İ. dizisiyle ekranlara başlangıç yapmayı hedefliyor. “Aile” kavramını bir bağdan çok bir sınav olarak ele alan yapım, ilk tanıtımıyla izleyicide merak uyandırdı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın takvimi tanıtımın ardından en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte güncel bilgiler...