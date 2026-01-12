Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin A.B.İ. dizisi konusu ne, ne zaman başlıyor ve oyuncuları kimler? Aile Bir İmtihandır A.B.İ. dizisi nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi?

        A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, konusu ne ve oyuncu kadrosunda kimler var?

        ATV'nin yeni yayın dönemi için hazırladığı yapımlardan biri olan A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), yayınlanan tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu ilk kez aynı projede buluşturan dizi; aile içi çatışmalar, geçmişten taşınan sırlar ve değişen güç dengeleri etrafında şekillenen hikâyesiyle izleyicinin merak listesinin üst sıralarına yerleşti. Tanıtımın ardından dizinin yayın tarihi ve karakter detayları araştırılmaya başlandı. Ayrıntılar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 18:39 Güncelleme: 12.01.2026 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni sezona güçlü yapımlarla girmeye hazırlanan ATV, dramatik anlatımıyla öne çıkan A.B.İ. dizisiyle ekranlara başlangıç yapmayı hedefliyor. “Aile” kavramını bir bağdan çok bir sınav olarak ele alan yapım, ilk tanıtımıyla izleyicide merak uyandırdı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın takvimi tanıtımın ardından en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte güncel bilgiler...

        2

        A.B.İ. DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.

        3

        ABİ DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

        Abi dizisi 1. bölüm 13 Ocak 2026 Salı günü saat 20.00'da ATV'de ekrana gelecek.

        4

        A.B.İ. DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor: Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa.

        5

        Kaynak - Görseller: ATV

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda