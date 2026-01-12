A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, konusu ne ve oyuncu kadrosunda kimler var?
ATV'nin yeni yayın dönemi için hazırladığı yapımlardan biri olan A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), yayınlanan tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu ilk kez aynı projede buluşturan dizi; aile içi çatışmalar, geçmişten taşınan sırlar ve değişen güç dengeleri etrafında şekillenen hikâyesiyle izleyicinin merak listesinin üst sıralarına yerleşti. Tanıtımın ardından dizinin yayın tarihi ve karakter detayları araştırılmaya başlandı. Ayrıntılar haberimizde...
Yeni sezona güçlü yapımlarla girmeye hazırlanan ATV, dramatik anlatımıyla öne çıkan A.B.İ. dizisiyle ekranlara başlangıç yapmayı hedefliyor. “Aile” kavramını bir bağdan çok bir sınav olarak ele alan yapım, ilk tanıtımıyla izleyicide merak uyandırdı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın takvimi tanıtımın ardından en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte güncel bilgiler...
A.B.İ. DİZİSİ KONUSU NEDİR?
A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.
ABİ DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Abi dizisi 1. bölüm 13 Ocak 2026 Salı günü saat 20.00'da ATV'de ekrana gelecek.
A.B.İ. DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor: Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa.
Kaynak - Görseller: ATV