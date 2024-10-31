Abisi çocuğunun yanında öldürdü!

Sultangazi'de Harun Koçak (35) evde tartıştığı kız kardeşi Ayşe Koçak'ı (32) 8 yaşındaki oğlunun yanında silahla öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Koçak ile ağabeyi Harun Koçak arasında evde tartışma çıktı.

MERMİLER BAŞINA İSABET ETTİ

Tartışma sonrası ağabey Koçak evin banyosuna girerek silahı hazırlarken silah bir anda patladı. Ayşe Koçak ve diğer kardeşler ağabey Koçak'ın intihar ettiğini düşünerek banyoya doğru koştu. Harun Koçak'ın elindeki silahı gören kardeşler silahı almaya çalışırken silah tekrar ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler Ayşe Koçak'ın başına isabet etti.