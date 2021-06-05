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2017 yılında kurulan Abonesepeti, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından Red-pep ve Keyos Tekstil'in Kurucu Ortağı Berkan Burla tarafından 2 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.

Tüm abonelik kampanyalarını tek ekranda görmeyi ve başvuruları gerçekleştirmeyi sağlayan girişim, abonelikleri başlatma, yönetme, sonlandırma ve daha fazlasını yapmaya yardımcı olan bir abonelik yönetim platformu olarak hizmet veriyor.

Yapılan açıklamaya göre, 17 kategori 28 markaya eş zamanlı olarak hizmet veren ve toplam 185 bin müşteriye ulaşan Abonesepeti, 2019’da 5 milyon TL, 2020’de 7 milyon TL, 2021 yılı ilk 4 ayında 4 milyon TL gelir sağladı.

Girişimin kurucusu Deniz Okumuş, "Yurtiçinde hizmet veren tek platform olduklarını belirterek, aboneliklerinizi dijital ortamda en güncel teklif ve kampanyaları karşılaştırarak kolayca başlatabilir, sadece Abonesepeti kullanıcılarına özel kampanyalara erişebilir hatta herhangi bir prosedüre gerek kalmadan kolayca sonlandırabilirsiniz. Böylelikle abonelik sürelerinizi, aylık ve yıllık abonelik giderlerinizi takip edebilir ve düzenli kontrol altında tutarak abonelik dağınıklığına son verebilirsiniz" dedi.