Abortus nedir? Abortusun nedenleri nelerdir, gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Abortus ne demektir?

Aboutus halk dilinde düşük anlamına gelmektedir. Daha açıklayıcı bir dille açıklayacak olursak, gebeliğin ilk 20 ya da 21 haftası İçinde 510 gramdan az embriyo veya tamamının veya bir kısmının uterus dışına atılması olayına Biz abortos diyoruz. Klinik olarak yapılan araştırmalarda gebeliklerin yaklaşık yüzde on beş ile yüzde 20'si düşük ile sonuçlanmaktadır. Bunlar doktorlar tarafından gebelik tanısı konulduktan sonra oluşan düşüklerdir. Düşüklerin birçoğu gebelik oluştuğu fark edilmeden önce çok erken bir zamanda meydana gelmektedir ve bunlar sadece biyokimyasal yöntemle fark edilebilecek kadar erken olarak tanımlandığı için buna Kimyasal gebelik veya sessiz düşük denir.

Abortusun nedenleri nelerdir?