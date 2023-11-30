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        Haberler Spor Futbol Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de - Futbol Haberleri

        Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de

        Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 21:13 Güncelleme: 30.11.2023 - 21:13
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        Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de
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        Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, Club Brugge karşılaşmasında 5 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

        Son olarak UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 4 karşılaşmanın kadrosunda yer alamamıştı.

        Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların son oynadığı Yılport Samsunspor mücadelesinde ise ikinci yarıda forma giymişti.

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