Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de
Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, Club Brugge karşılaşmasında 5 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 4 karşılaşmanın kadrosunda yer alamamıştı.
Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların son oynadığı Yılport Samsunspor mücadelesinde ise ikinci yarıda forma giymişti.