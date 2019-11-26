Acayip nasıl yazılır? Acayip kelimesinin anlamı ne? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

ACAYİP TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, acayip şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "acaip, acayib" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "acayip"tir.

ACAYİP KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Arapçadan geçen acayip; "Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı" demektir. Acayip kelimesi, şaşma durumunu anlatan bir söz olarak da kullanılır.