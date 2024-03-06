Accademia Bizantina 26 Mart'ta AKM'de

Barok müzik geleneğine bağlı kalarak eski enstrümanların orijinal seslerine vurgu yapan dünyaca ünlü barok orkestrası Accademia Bizantina, Mart ayında İstanbul ve Ankara'da iki özel konser için sahne alacak. 25 Mart Ankara CSO Ada, 26 Mart İstanbul AKM’de barok rüzgarı estirecek olan efsane grup, Türkiye’deki performanslarıyla sanatseverleri büyüleyecek.

İstanbul’da Barok Rüzgârı!

Accademia Bizantina, 26 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda gerçekleşecek olan muhteşem konserinde 40.yılını Antonio Vivaldi'nin etkileyici eserleriyle kutlayacak.

Accademia Bizantina, inovatif bakış açısıyla dikkatleri üzerine çekerken, modern ve çok çeşitli bir izleyici kitlesine sahip olarak en güncel projeleriyle sosyal platformlarda 20 milyonu aşkın kişiye ulaşıyor. Her konserde kendilerine birbirinden bağlı yeni hayranlar kazanan grup, Türkiye'deki iki ayrı konserle müzikseverlere özel performanslarıyla unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Alessandro Tampieri

Konser aynı zamanda Barok müziğin yıldızlarından Alessandro Tampieri'nin de katılımıyla eşsiz bir müzikal deneyim sunacak. Sanat yönetmeni Ottavio Dantone ile birlikte çalışarak, barok müziğin zengin ve etkileyici dünyasını İstanbullu müzikseverlere sunmaya hazırlanıyor.

Teknik, beceri, titizlik, yorum, sezgi ve üslup açısından mükemmel bir uyum sergileyen Accademia Bizantina üyeleri, Grammy adaylığının yanı sıra Diapason d'Or, MIDEM, Prix Classica, Gramophone gibi en prestijli ödüllerin sahibi. Ayrıca Decca, Harmonia Mundi ve Naïve etiketleriyle yayınlanan çok sayıdaki albümleriyle de inanılmaz bir diskografiye sahip...

Konserin biletleri biletinial.com'da satışa çıktı.