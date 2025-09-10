SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda 'Nilgün' karakterine hayat veren Açelya Akkoyun, sıkı bir sosyal medya kullanıcısı.

Geçtiğimiz günlerde halk pazarında alışveriş yaparken fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, bu kez de kış hazırlığı için kolları sıvadı.

REKLAM

Ankara Kıbrısköy’de dostlarını ziyaret eden Açelya Akkoyun, bahçeden topladığı taze domateslerle salça kaynatıp, yufka açtı.

"GERÇEK GÜÇ BİRBİRİNE DESTEK OLMAKTIR"

Çalışmanın ve emeğin önemini vurgulayan Açelya Akkoyun, paylaşımında; "Köyün kadınları sabahın ilk ışıklarıyla başlayan işlerini sevgiyle, incelikle yaparken bize şunu hatırlatıyor: Gerçek güç, bir arada üretmekte ve birbirine destek olmaktadır" dedi.

Açelya Akkoyun, sözlerine şöyle devam etti: Toprağın bereketi, ellerin emeği ve gönüllerin temizliğiyle harmanlanan bu günlerde şunu bir kez daha hissettim; ruhu doyuran şey yalnızca soframızdaki yemek değil, birlikte kurduğumuz bağlardır.