Açelya Akkoyun, halk pazarında

Açelya Akkoyun halk pazarına gitti. Taze ürünler alıp, alışveriş yapan oyuncu renkli karelerini yayımladı.

Şikâyet değil, şükür dolu. Ve yüzünde hiç eksik olmayan o gülümseme. İşte gerçek zenginlik bu! İşte saygınlık da bence tam bu noktada başlıyor… Doğayla, dünyayla, insanla, tüm canlıyla uyum içinde; Her şeye rağmen adapte olabilmek. Bu işin profesörü Gülsüm Abla’dır. Ben onu yürekten ve ayakta alkışlıyorum.