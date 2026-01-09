Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol ACH Volley: 0 - Ziraat Bankkart: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        ACH Volley: 0 - Ziraat Bankkart: 3 | MAÇ SONUCU

        CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmada Sloven ekibi ACH Volley'i 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 00:16 Güncelleme: 09.01.2026 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziraat Bankkart set vermedi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında konuk olduğu Sloven ekibi ACH Volley'i 3-0 mağlup etti.

        Ziraat Bankkart, Slovenya ekibiyle Lübliyana kentindeki Tivoli Arena'da karşı karşıya geldi.

        Başkent temsilcisi karşılaşmayı 25-22, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı.

        İlk hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi Tours VB takımını 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne başlayan Ziraat Bankkart, ACH Volley deplasmanından da galip ayrılarak puanını 6'ya yükseltti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aç kalan sincaplar mahalleliye misafir oluyor

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi'nde aç kalan sincaplar, mahalle sakinlerinin şefkatiyle pencerelere misafir oluyor. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        6 ilde eğitime kar engeli
        6 ilde eğitime kar engeli
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        Trafik cezaları artıyor
        Trafik cezaları artıyor
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Bursa'da fırtına bir can aldı
        Bursa'da fırtına bir can aldı
        TFF'den 489 kişiye men cezası!
        TFF'den 489 kişiye men cezası!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi