'Acı Kahve'de buluştular

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; başrollerinde; Nazan Kesal, Buçe Buse Kahraman, Reha Özcan, Şerif Erol, Atay Yıldız, Benian Dönmez ve Name Önal’ın yer aldığı, senarist ve yönetmen Soner Sert imzalı 'Acı Kahve' filminin galası Beyoğlu Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nazan Kesal; "Benim filmografimde bu tarzda bir filmim olmamıştı ve okur okumaz hemen kabul ettim. Hepimizin yaşamında bir kız isteme töreni vardır. İllaki hepimiz Allah’ın emri ve peygamberin kavli cümlesi duymuş ve yaşamışızdır" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"İNCEDEN DALGA GEÇİLEBİLECEK KOMİK BİR OLAY YARATMAK İSTEDİM"

Filmin senaristi ve yönetmeni Soner Sert ise "Bir kız isteme gecesinde geleneklerden takı pazarlamasına kadar her şey konuşulur. Bunun bir filmin konusu olması her zaman aklımda vardı. Bu hikâye üzerinden inceden dalga geçilebilecek komik bir olay yaratmak istedim" şeklinde konuştu.

"BU BİR KARA KOMEDİ"

Benian Dönmez de; "Bu bir kara komedi. Absürt öğeler var içinde ve ben tür olarak gerçekçilikten daha ziyade bu türün derdini anlatmakta daha üstün olduğunu düşünüyorum. Senaryo harika, toplumsal bir eleştiri var. İki yüzlü bir topluma ayna tutan bir hikâye" ifadelerini kullandı.