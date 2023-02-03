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Açı ölçer nedir, ne işe yarar? Açı ölçer nasıl kullanılır?

Öğrencilerin eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan açı ölçerler, pek çok kişinin iş hayatında da kullandığı bir araçtır. Genellikle matematik, coğrafya ve geometri derslerinde kullanılan açı ölçer, adından da anlaşılacağı gibi bir iş parçasının açısını bulmak için kullanılır.

Açı ölçer nedir, ne işe yarar? Açı ölçer nasıl kullanılır?
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İletki olarak da bilinen açı ölçer hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak isteyenlerin sayısı oldukça fazladır. Peki, açı ölçer nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Tüm bu soruların cevabı için içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

Açı Ölçer Nedir?

Mühendislik mesleğinin bir parçası olarak kullanılan açı ölçerler, verilen bir açının ölçümü için kullanılır. Pratik kullanımı nedeniyle sadece mühendislikte değil; marangozluk ve imalat işlerinde de sık sık tercih edilen açı ölçerin düz kısmı cetvel formundadır. Üzerinde ise yarım daire bulunur. Bu yarım dairede ise 0 ile 180 değerlerini yansıtan açı sayıları mevcuttur. Bu sayı aralıkları ile düzgün ölçümler yapılır. Böylece çokgenlerin açıları hızlı ve kolay bir şekilde hesaplanır. Bir açı ölçerin merkez noktası, üst kısımda yer alan yarım dairenin tam ortasıdır. Merkez noktası, yapılacak her ölçümün doğru şekilde hesaplanmasını sağlar.

Açı Ölçer Nasıl Kullanılır?

Alt kısmı cetvel, üst kısmı ise yarım daire şeklindeki bir yay görünümünde olan açı ölçer, farklı iş kollarında kullanılmaktadır. Ölçülecek açının doğrularına uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Açı ölçerin yay kısmında sağ ve soldan başlamak üzere belirli aralıklar bulunmaktadır. Buna göre açının doğruları sağ tarafa bakıyorsa yay kısmının 0 değeri için sağdan başlayan sayılar esas alınır. Eğer açının doğruları sol tarafa bakıyorsa yay kısmının sol tarafındaki sayılardan yardım alınır. İletkiyi kullanmak için belli noktalara dikkat etmek gerekir.

Hatasız bir ölçü için açı ölçerin merkez noktası doğru şekilde yerleştirilmelidir. Merkez noktası genellikle bir artı ya da bir delik ile gösterilmektedir. Merkez noktası artı ile belirtilen açı ölçerlerde, artı işaretinin ortası açının kesişme noktasına konulur. Eğer merkez noktasında delik var ise açı ölçerin boşluğu açının kesişme noktasına yerleştirilir. Açının doğrularının baktığı yöndeki 0 sayısı, alt doğru üzerine getirilir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. Açı ölçerlerin üzerinde 0 sayıları düz ve yay cetvelin kesiştiği noktaya asla getirilmez. Aksi halde hatalı bir ölçüm yapılmış olur. “Açı ölçer nasıl kullanılır?” sorusu için bir cevap arıyorsanız bu işlemleri mutlaka göz önünde bulundurun.

Açı Ölçer Çeşitleri Nelerdir?

Açı ölçerleri farklı çeşitlerde karşımıza çıkabilir.
Ayarlı Açı Gönyesi
Universal Açı Gönyesi
Verniyeli Açı Gönyesi
Sabit Açı Gönyesi

Açı ölçeler, kullanım alanlarına göre farklılık göstermektedir.
Dijital Mıknatıslı Açı Ölçer
Dijital Eğim Açı Ölçer
Dijital Açı Ölçer
Su Terazisi
Gönye

Açı Ölçer Nerelerde Kullanılır?
İstenilen açının ölçümünde kullanılır.
Ayarlanmış çizim üzerine açı ölçer yerleştirildiğinde çizimin ölçü değerlerini gösterir.
Demir ve tahta gibi çeşitli materyallerin ölçümü için kullanılır.
Parçaların düzlemselliği ve komşu yüzeyler arasındaki açının kendi sabit açısına eşit olup olmadığı hesaplanır.
Tüm bu özelliklerinden dolayı; mühendislik, sanayi, inşaat ve marangozluk iş kollarında kullanılan bir araçtır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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