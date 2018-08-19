İngiliz Bupa, söz konusu satın alma işlemini kendi internet sitesi üzerinden duyurdu. Şirket, sağlık sigortası alanında yıllık 913 milyon lira prim üretimi ile ikinci sırada bulunan Acıbadem Sigorta'nın satın alınması konusunda anlaşıldığını açıkladı.

Satın alma işlemi Rekabet Kurulu onayının ardından resmileşecek.

Satış fiyatı ile ilgili ise bir bilgi verilmedi.

Acıbadem Sigorta'nın 500'ün üzerinde çalışanı bulunurken, şirket 600 bin kişiden fazlasına hizmet veriyor. 1974 yılında kurulan İngiltere merkezli Bupa ise, dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden biri konumunda.

Bupa Uluslararası Piyasalar CEO'su Simeon Preston, uzun yıllardır Türkiye piyasasını izlediklerini ve büyüme için olağanüstü fırsatlar sunduğuna inandıklarını ifade ederek, "Bu anlaşmayı imzalamaktan dolayı mutluyuz. Acıbadem'in etkileyici büyümesi, birinci sınıf yönetim ekibi ve tüketici odağı bu pazara giriş için harika bir seçim yaptığımızın göstergesi. Bu satın almayı uzun vadeli stratejik yatırımımız olarak görüyoruz." dedi.

Acıbadem Sigorta 2013 yılından bu yana Malezyalı yatırım şirketi Avicennia Capital'in kontrolündeydi.

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