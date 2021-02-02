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Açık cezaevi izinleri 2021 uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri son durum

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusu binlerce mahkum ve ailesi tarafından merak konusu oldu. Açık cezaevi izinleri son dakika açıklaması Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. Peki, açık cezaevi izinleri 2021 uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte son açıklamalar...

Açık cezaevi izinleri 2021 uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri son durum

2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusu mahkum ve aileleri tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevi izinlerini hak eden mahkumlar belirlenen kriterlere göre izinlerini kullanabiliyor. Öte yandan izin süreleriyle ilgili de Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI 2021?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.

Duyuruda 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan corona virüsü izninin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.

Açık cezaevleri izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler, Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihinden 30/11/2020 tarihine kadar, COVID-19 iznine gönderilmiştir.

COVID -19 pandemi sürecinde tedbir ve önlemlere devam edilmesinin önemine istinaden; 7256 Sayılı Kanunun 31'inci maddesi ile “13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “üç kez” ibaresi “yedi kez” ve altıncı fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/07/2021” şeklinde değiştirilmiş ve Sağlık Bakanlığının 26/11/2020 tarih ve 13588366-149-E.1989 sayılı yazısı ile anılan Kanun maddesi uyarınca izinli sayılan hükümlüler hakkında, 30/11/2020 tarihinde sona erecek izin sürelerinin 2 (iki) ay süreyle daha uzatılmasının uygun olacağı şeklindeki önerisi doğrultusunda, 30/11/2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süre ile daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “21/01/2021 tarih ve 13588366- 149-57 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi” doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

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