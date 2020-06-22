Açık hava sineması başladı

İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenikapı'da sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşen etkinlikte araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun bir biçimde girişte dezenfekte edildi ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlandı.

'Arif V 216' ile başlayan etkinlik, 'Süt Kardeşler', 'Avatar', 'Aile Arasında', 'Avengers End Game', 'Tosun Paşa', 'Titanik', 'G.O.R.A', 'Star Wars Güç Uyanıyor', 'Neşeli Günler', 'Forrest Gump', 'A.R.O.G', 'Fast And Furious 7', 'Anadolu Ateşi', 'Şekerpare', 'Braveheart', Vizontele, 'Gülen Gözler', 'Gladyatör', 'Fundamentals', 'Transformers', 'Hababam Sınıfı Tatilde', 'Eşkıya', 'Hokkabaz' ve 'Lalaband' ile devam edecek.

Ayrıca, Can Yılmaz & Zafer Algöz'ün Burda Olan Burda Kalır tiyatro gösterimi başta olmak üzere, Sunay Akın, Übü Hep Übü ve Ölüm Bizi Ayırana Dek tiyatro gösterimleri ile Yenikapı'da Tiyatro şöleni yaşanacak.

Hafta sonu konserleri serisi ise 26 ve 27 Haziran'da gerçekleşecek Kenan Doğulu konserleri ile başlayacak.