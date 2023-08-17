Haberler Gündem Açık liseye nasıl geçilir? AÖL Açık öğretim lisesine nakil işlemi nasıl yapılır?

Açık liseye nasıl geçilir? Açık öğretim lisesine nakil işlemi nasıl yapılır? Yüz yüze eğitimlerine devam eden ya da lise öğretimine açık lisede başlamak isteyen öğrenciler açık liseye nasıl geçebilecekleri konusunda araştırmalara başladılar. AÖL'e geçmek isteyen lise öğrencileri için detaylar haberimizde... Habertürk Giriş: 17.08.2023 - 12:01 Güncelleme: 17.08.2023 - 12:01 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Lise hayatlarına açıktan devam etmek isteyen lise öğrencilerinin merak ettiği konu açık öğretim lisesi (AÖL)' e nasıl geçecekleri oldu. Merak edilen sorular işte haberimizde...

2 Şurada Paylaş!







NORMAL LİSEDEN AÇIK LİSEYE NASIL GEÇİŞ YAPILIR? AÖL'ye geçiş işlemi için yapmanız gereken tek şey, aktif dönem kaydınızı yenileyip öğrencilik durumu aktif olduktan sonra geçiş yapmak istediğiniz yüz yüze Mesleki Açık Lisenin derslerini veren Mesleki Teknik Anadolu Lisesine dilekçe vermektir.