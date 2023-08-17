Açık liseye nasıl geçilir? Açık öğretim lisesine nakil işlemi nasıl yapılır?
Yüz yüze eğitimlerine devam eden ya da lise öğretimine açık lisede başlamak isteyen öğrenciler açık liseye nasıl geçebilecekleri konusunda araştırmalara başladılar. AÖL'e geçmek isteyen lise öğrencileri için detaylar haberimizde...
Lise hayatlarına açıktan devam etmek isteyen lise öğrencilerinin merak ettiği konu açık öğretim lisesi (AÖL)' e nasıl geçecekleri oldu. Merak edilen sorular işte haberimizde...
NORMAL LİSEDEN AÇIK LİSEYE NASIL GEÇİŞ YAPILIR?
AÖL'ye geçiş işlemi için yapmanız gereken tek şey, aktif dönem kaydınızı yenileyip öğrencilik durumu aktif olduktan sonra geçiş yapmak istediğiniz yüz yüze Mesleki Açık Lisenin derslerini veren Mesleki Teknik Anadolu Lisesine dilekçe vermektir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NAKİL VE GEÇİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
1. Nakil isteğinde bulunan öğrencilerin gittikleri il/ilçelerde alanı ile ilgili yüz yüze eğitim veren okul/kurumlara nakilleri yapılır.
2. Nakil oldukları Okul/Kurumlarda, alanında grubu bulunmayan öğrenciler, grup oluşuncaya kadar beklerler veya takip eden öğretim yılı başında farklı bir alan/dala geçiş yapabilirler.
3. Öğrencinin yüz yüze eğitime devam ettiği okul, başarı durum belgesi ya da yüz yüze eğitime katılmadığını gösteren yazı ve nakil istek dilekçesini nakil istediği il/ilçedeki yüz yüze eğitim alacağı okul müdürlüğüne gönderir.
4. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin nakil istekleri kesin kayıt işlemlerini sonuçlanmasından sonra yapılır. Ayrıca, Meslekî Açık Öğretim Lisesi sınavlarından bir ay önce nakil işlemi yapılmaz.