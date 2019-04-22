Açıköğretim büroları mesai saatleri

Anadolu Üniversitesinin bir fakültesi olan ve 1 milyondan fazla öğrencisi olan Açıköğretim Fakültesi ya da kısa adı ile AÖF, uzaktan eğitim metodu ile eğitim veriyor.

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için; ders kitaplarının dağıtımı, askerlik tecil işlemleri, öğrenci belgesi işlemleri, transkript, öğrenci kimlik kartı, kayıt silme, kayıt yenileme, ders seçimi, adres değişikliği gibi çok sayıda işlem AÖF bürolarında gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Açıköğretim bürosu çalışma saatleri, sayıları milyonu bulan öğrenciler tarafından merak ediliyor.

AÇIKÖĞRETİM BÜROSU AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Açıköğretim bürosu hafta içi mesaiye sabah 08.30’da başlıyor. Öğle tatiline 12.00’da giren AÖF bürosu 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00’a kadar mesaiye devam eder. AÖF büroları hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.

Açıköğretim büroları ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramların süresi boyunca, Arefe gününde ve ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

AÇIKÖĞRETİM BÜROSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Açıköğretim Fakültesi Çağrı Merkezine 444 10 26 telefon numarası üzerinden, Açıköğretim Etkileşim Merkezinin Çağrı Merkezine ise 0850 200 46 10 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.