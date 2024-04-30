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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Açlık sınırı, asgari ücreti geçti - İş-Yaşam Haberleri

        Açlık sınırı, asgari ücreti geçti

        Türk-İş'in 2024 Nisan araştırmasına göre; açlık sınırı 17.725,19 TL, yoksulluk sınırı ise 57.736,78 TL oldu. Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 22.991,90 TL'ye yükseldi. Böylece açlık sınırı, 17,002.12 TL olan net asgari ücreti aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:04
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        Açlık sınırı, asgari ücreti geçti
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        Türk-İş'in 2024 Nisan araştırmasına göre açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu.

        Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 17.725,19 TL’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 57.736,78 TL’ye, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 22.991,90 TL’ye yükseldi.

        TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Nisan 2024 itibariyle şu şekilde gerçekleşmiştir: Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,55 oranında gerçekleşti. Dört aylık değişim oranı yüzde 22,81 oldu. Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise yüzde 74,88 olarak hesaplandı.

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