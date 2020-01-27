"Beni neden çekiyorsunuz?"

TV8 Tek Yürek Kampanyası'nda kaç para toplandı? sorusu vatandaşlar tarafından sıkça aranan konular arasına girdi. TV8'de Tek Yürek Elazığ depremi yardım kampanyası için Türkiye ve dünyanın birçok yerinden para yardımı yağdı. TV8'de Elazığ depremi yardım kampanyasında toplanan parayı programın sunucusu Acun Ilıcalı açıkladı. İşte o rakam...

TV8 TEK YÜREK KAMPANYASI'NDA KAÇ PARA TOPLANDI?

Türkiye 6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'ın yaralarını sarmak için tek yürek oldu. TV8'de yayınlanan TV8'de Tek Yürek bağış programında 51 milyon lira toplandı.

EN ÇOK BAĞIŞI YAPAN O İSİM...

TV8 Tek Yürek Kampanyası'nda Elazığ depremi için toplamda 51 Milyon lira gibi büyük bir yardım parası toplanırken gecede en çok bağışı yapan isim ise 2 Milyon lira ile Cemil Kazancı oldu.

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

Cemil Kazancı 1961 doğumludur. 58 yaşındaki iş insanı Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile grup şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Cemil Kazancı, daha sonra Grup'un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır.

Cemil Kazancı, Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.