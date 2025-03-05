Acun Ilıcalı: Adım adım yükseliyoruz!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, zorlu karşılaşmada takıma ve teknik ekibe güvendiklerini belirtti.

Sarı-lacivertlilerin maç öncesi gerçekleştirdiği son antrenmanı yerinde takip eden Ilıcalı, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Elemelerde en zorlu gruptan çıktıklarını hatırlatan Ilıcalı, "Çok zor maçlar oynadık, UEFA kurallarından dolayı eksik kadrolarla oynadık. Sakat olan oyuncuların yerini dolduramadığımız dönemler oldu. Genç takım oyuncularıyla çıktığımız deplasmanlar oldu. Kulübede 5 genç oyuncumuzun olduğu maçlar oldu. Bunların hepsini aştık. İkinci tura çıktık, bu turda tam anlamıyla gücümüzü gösterdik. Orada da transfer yapabilmiş olmanın avantajı var. Anderlecht'i eledik. Yine zorlu bir rakip, Glasgow Rangers. Hocamıza inanıyoruz, çocuklarımıza inanıyoruz. Takımın havasını görüyorsunuz. Adım adım yükseliyoruz. Heyecanla yarını bekliyoruz ama Avrupa kupalarında hiçbir maçın ne garantisi var ne de birçok maçın favorisi var. O yüzden ben çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Mourinho'nun Süper Lig'de yeni sisteminin meyvelerini almaya başladığını aktaran Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Süper Lig için söyleyebileceğimiz tek bir şey var. En başından beri planladığımız gibi yeni bir teknik direktörün, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birinin geldiği çok iyi bir kadronun oluşturulduğu sezon başladı. Sezon başlarken her yeni hocanın yaşayabileceği zorlukları, takıma alışma süreci olsun hocamız da gördüğünüz gibi takımı önce tanıyıp, sonra bir sistem geliştirip o sistem üzerinde sonunda meyvelerini almaya başladı. Biz kendisine hep güvendiğimizi söyledik. En ağır eleştiriler varken bile hocamıza hep başkanımız başta olmak üzere 'arkandayız' dedik. Ben de kendisiyle her gün beraberim. Futbol önce doğru proje, sonra o projede ısrar. Bence bütün başarının sırrı bu. Fenerbahçe'nin şu anda yaptığı da bu. Doğru projeyle, doğru hocayla devam ediyoruz. Ocak ayında eksikleri tamamladık. İyi bir dönemdeyiz. Allah nasip ederse önce UEFA Avrupa Ligi'nde sonra ligde yolumuza devam edeceğiz. Güzel günler yaşıyoruz."