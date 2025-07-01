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        Haberler Spor Futbol Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe cevabı: Ben bu işlerden yırttım - Futbol Haberleri

        Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe cevabı: Ben bu işlerden yırttım

        Eski Fenerbahçeli yönetici ve iş insanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılış sürecine ilişkin soruyu yanıtsız bırakırken, "Ben bu işlerden yırttım." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:40 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:40
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        "Ben bu işlerden yırttım"
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        İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı, yeni sezonda iddialı olduklarını söyledi.

        Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ilıcalı, "Sezonu açtık, dün hocamızla beraber bizim için çok önemli bir gündü. Sergej Jakirovic ilk antrenmanına çıktı. Güzel bir gündü. Bu sezon iddialıyız inşallah. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarımızla buluştuk, onlar da son derece motive. İyi bir sezon olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılış sürecine ilişkin soruyu ise yanıtsız bırakırken, "Ne güzel sorular, yırttım ben bu işlerden yırttım." ifadesini kullandı.

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