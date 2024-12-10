Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Acun Ilıcalı'dan Metin Öztürk'e cevap! - Fenerbahçe Haberleri

        Acun Ilıcalı'dan Metin Öztürk'e cevap!

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, sarı-kırmızılı kulübe de seslenerek, "Yöneticiniz, 'Rey Manaj, Fenerbahçe maçında kasten oynamadı' diyerek bize şike yaptığımızı ima etti. Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:05 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acun Ilıcalı'dan Metin Öztürk'e cevap!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sivasspor - Galatasaray maçında sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ileten Ilıcalı, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün müsabakanın ardından yaptığı açıklamalara ise tepki gösterdi.

        "AYRICALIK DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ"

        Kulüp olarak futbolcu sağlığını çok önemsediklerini belirten Acun Ilıcalı, "Kimsenin yaralanmasını istemeyiz. Bizim futbolcularımız, Trabzon’da hayati tehlike atlatırken, linçlenmeye çalışılırken karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Biz her zaman; bizim lehimize hakem hatası olduğu zaman da söylüyoruz, her zaman da bu duruşumuz devam edecek. Biz Fenerbahçe’yiz, ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüzü suçlayıp hedef göstermesi, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması; biliyorsunuz bu oyuncu geçen sene kendini yere atıp bizi şampiyonluktan etmiş. O oyuncu yeni projeye göre, bu sezon Fenerbahçe’ye karşı kasten oynamamış, sonra da kalkmış özellikle bizim talimatımızla sakatlamış. Bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor, sorsan konuşmaya gelmez. ‘Vahim duyumlar var' deniyor. Duyum ne? Söyleyen yok" ifadelerini kullandı.

        "BİZİ SUÇLAYANLARA LANET EDİYORUZ"

        Galatasaray Kulübü'ne de seslenen Ilıcalı, "Yöneticileriniz konuşmaları sizi temsil ediyor, bugün ben nasıl Fenerbahçe’yi temsil ediyorsam. Sizin yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu, haberiniz olsun. Yöneticiniz Rey Manaj konusunda Fenerbahçe maçında kasten oynamadı diyerek bizim şike yaptığımızı ima etti. Hayatınızda böyle arsız bir demeç gördünüz mü? Böyle adi bir suçlama gördünüz mü? Bu tip soytarılar böyle konuşmalar yaptıkça tabii ki Türk futbolu kaosa sürüklenir. Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz şike yaptınız diyorsunuz. Biz, 'burada böyle problem var, adalet istiyoruz' diyoruz. Siz çıkmışsınız 'yalıda buluşuyorsunuz, yapı var' diyorsunuz. Tiyatro değil artık. İş başka boyuta geçti. Güzel bir Hollywood filmi. Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz, yazıklar olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

        "ŞİKE İMZASINDA BULUNAN ŞEREFSİZDİR"

        Sarı-lacivertli yönetici, adil bir sezon dilediğini sözlerine ekleyerek, "İnşallah bir sezonda da kimin ne olduğunu görürüz. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir. İnsanlar birilerinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler. Hakem tartışılır ancak sen kimsin bizi futbolcu ayarttık diye suçluyorsun. Üzülerek söylüyorum inşallah bu çirkinlikler biter. Bizim rakiple ilgili olan eleştirimize bakın. Rakibin bize suçlamalarına bakın, aradaki farkı göreceksiniz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!