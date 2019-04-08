Acun Ilıcalı'dan Zeynep Yılmaz iddialarına yanıt!

Televizyoncu Acun Ilıcalı, 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiş, 2016 yılında da boşanmıştı. 2017 yılında Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliği uzun sürmedi ve ikili, bir yıl sonra boşanma kararı aldı. Bu olayların ardından şaşırtan bir gelişme yaşanmıştı. Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın Yasemin ve Melisa ile birlikte Miami'de oldukları iddia edilmişti. Acun Ilıcalı'dan o iddialara yanıt gecikmedi