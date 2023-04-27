Adada mahsur kalan köpek için seferberlik!

Şile'de denize düşüp akıntıya kapılarak sürüklenen köpek, Ocaklı Ada'ya çıkarak mahsur kaldı. Köpek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.
DHA'da yer alan habere göre olay, dün öğle saatlerinde Şile'de denize düşerek akıntıya kapılan köpek bir süre sürüklendi. Ocaklı Ada'ya çıkan köpek mahsur kaldı.
İhbar üzerine harekete geçen, Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) köpeği kurtararak karaya çıkardı.
Şile Belediyesi Veteriner ekiplerine teslim edilen köpek barınağa götürüldü. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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