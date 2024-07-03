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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Adalarda 'Sinemada Film Festivali'

        Adalarda 'Sinemada Film Festivali'

        Yaz aylarında sinemanın büyüsünü Adalar'a taşıyan ve ücretsiz olarak düzenlenen Sinemada Film Festivali, bu yıl 12-21 Temmuz tarihlerin arasında, Büyükada Atatürk Meydanı, Büyükada Taş Mektep ve Heybeliada Pazar Meydanı'nda "Öğretmenler Odası", "İlgi Alanı", "Bildiğin Gibi Değil", "Sanki Her Şey Biraz Felaket", "Aniden", "Faruk" gibi son yılların ses getiren filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 18:27 Güncelleme: 04.07.2024 - 00:11
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        Adalarda 'Sinemada Film Festivali'
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından Film Koop işbirliğiyle tüm sinemaseverlerin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenen Sinemada Film Festivali bu yıl 12-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hem Adalılara hem de ziyaretçilere açıkhavada film izleme keyfi sunan festival 4. yılında da hem çocuklar hem de yetişkinler için son yılların öne çıkan yerli ve yabancı yapımların gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

        Büyükada Atatürk Meydanı, Büyükada Taş Mektep ve Heybeliada Pazar Meydanı’nda gerçekleşecek gösterimlerde “Bildiğin Gibi Değil”, “Mucize Aynalar”, “Sanki Her Şey Biraz Felaket”, “Oyuncaklar Firarda”, “80 Günde Devri Âlem”, “Karganın Uykusu”, “Aniden”, “Tavuri”, “Faruk”, “Ainbo: Amazon’da Büyük Macera”, “8x8”, “Cam Perde”, “Öğretmenler Odası”, “İlgi Alanı”, “Rodakis’i Ararken”, “Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir”, “Sanatoryum”, “Sararmış Yapraklar”, “Tereddüt” ve “Umudunu Kaybetme” adlı filmler sinema tutkunlarıyla buluşacak. Gösterimlerin ardından gerçekleşecek söyleşilerde ise izleyiciler, film ekibine sorularını yöneltme imkânı bulacaklar. Yeşim Ustaoğlu, Mert Fırat, Derviş Zaim, Kıvanç Sezer gibi yönetmen ve oyuncularla söyleşiler ve atölyeler de gerçekleşecek.

        4. Sinemada Film Festivali kapsamında usta yönetmen Yeşim Ustaoğlu, Mert Fırat moderatörlüğünde bir masterclass düzenlerken, Prof. Dr. Nevzat Kaya’nın “Topografyalar veya Film ve Mitos” başlıklı söyleşisi ve yönetmen Kerem Soyyılmaz’ın Şükrü Alaçam moderatörlüğünde gerçekleştireceği söyleşi de katılımcılarla buluşacak.

        GENÇ SİNEMA ATÖLYESİ

        Yönetmen Hüseyin Karabey’in 18-25 yaş arasındaki gençler için düzenlediği üç günlük atölye çalışması, 16-17-18 Temmuz’da saat 11.00’de Büyükada Taş Mektep’te gerçekleşecek. Gençlerin, seyretmenin ötesine geçerek sinema yapma şansı yakalayacağı atölyede Karabey ilk olarak sinemanın temel ilkelerini anlatacak. Katılımcılar, kurgu, yönetmenlik, senaryo, yapım ve oyunculuk süreçlerine dair teorik dersin ardından kendi yazacakları senaryoları eğitmenlerinin gözetiminde ve ada sınırları içerisinde çekecek, kurgulayacak ve gösterimini yapacaklar. Katılımın 20 kişilik kontenjanla sınırlı olduğu atölye çalışmasına, İBB Kültür sosyal medya hesaplarından duyurulacak link üzerinden başvuru yapılabilir.

        ÇAY SAATİ SÖYLEŞİLERİ

        Çay Saati söyleşileri, 16-17-18 Temmuz’da üç gün boyunca sinemacılarla seyircileri saat 18.00’de Büyükada Taş Mektep’te buluşturacak. Her gün, kamera arkası veya önünden bir kişinin konuk olacağı söyleşiler, sinemanın özel anlarına ve anılarına uzanan bir yolculuk sunacak.

        İstanbul Şehir Hatları, sinema günlerini kapsayan 9 gün boyunca Adalar’a özel sefer düzenleyecek. Sinemaseverler, 12-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında saat 23.15’te Büyükada-Heybeliada seferini yapacak olan vapuru kullanabilecek.

        PROGRAM

        12 Temmuz 2024 Cuma

        18.00 Açılış Kokteyli / Büyükada Taş Mektep

        20.45 Film Gösterimi: Bildiğin Gibi Değil (Vuslat Saraçoğlu) /Büyükada Taş Mektep

        22.00 Söyleşi: Yönetmen Vuslat Saraçoğlu / Büyükada Taş Mektep

        20.45 Film Gösterimi: Ainbo: Amazon’da Büyük Macera (Richard Claus, Jose Zelada) /Heybeliada Pazar Meydanı

        22.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı

        13 Temmuz 2024 Cumartesi

        18.00 Masterclass: Yeşim Ustaoğlu ve moderatör Mert Fırat / Büyükada Taş Mektep

        20.45 Film Gösterimi: Mucize Aynalar (Tolga Örnek) / Büyükada Atatürk Meydanı

        22.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Özgür Balcı / Büyükada Atatürk Meydanı

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        20.45 Film Gösterimi: 8x8 (Kıvanç Sezer) / Heybeliada Pazar Meydanı

        22.00 Söyleşi: Yönetmen Kıvanç Sezer ve moderatör Şükrü Alaçam / Heybeliada Pazar Meydanı

        14 Temmuz 2024 Pazar

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        18.00 Söyleşi: Prof. Dr. Nevzat Kaya “Topografyalar veya Film ve Mitos” / Büyükada Taş Mektep

        20.45 Film Gösterimi: Sanki Her Şey Biraz Felaket (UmutSubaşı) / Büyükada Atatürk Meydanı

        22.00 Söyleşi: Yönetmen Umut Subaşı ve moderatör Kıvanç Sezer / Büyükada Atatürk Meydanı

        20.45 Film Gösterimi: Cam Perde (Fikret Reyhan) / HeybeliadaPazar Meydanı

        22.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Sefa Öztürk / Heybeliada Pazar Meydanı

        16 Temmuz 2024 Salı

        11.00 Atölye: Genç Sinema (Hüseyin Karabey) / Büyükada Taş Mektep

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        18.00 Söyleşi: Çay Saati / Büyükada Taş Mektep

        20.45 Film Gösterimi: Oyuncaklar Firarda (Jérémie Degruson) /Büyükada Taş

        Mektep

        22.00 Sunum / Büyükada Taş Mektep

        20.45 Film Gösterimi: Öğretmenler Odası (İlker Çatak) /Heybeliada Pazar Meydanı

        22.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı

        17 Temmuz 2024 Çarşamba

        11.00 Atölye: Genç Sinema (Hüseyin Karabey) / Büyükada Taş Mektep

        18.00 Söyleşi: Çay Saati / Büyükada Taş Mektep

        20.45 Film Gösterimi: 80 Günde Devri Âlem (Samuel Tourneux) /Büyükada Taş Mektep

        22.00 Sunum / Büyükada Taş Mektep

        20.45 Film Gösterimi: İlgi Alanı (Jonathan Glazer) /Heybeliada Pazar Meydanı

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        22.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı

        18 Temmuz 2024 Perşembe

        11.00 Atölye: Genç Sinema (Hüseyin Karabey) / Büyükada Taş Mektep

        18.00 Söyleşi: Çay Saati / Büyükada Taş Mektep

        20.45 Film Gösterimi: Karganın Uykusu (Tunahan Kurt) /Büyükada Taş Mektep

        22.00 Söyleşi: Yönetmen Tunahan Kurt ve moderatör Vuslat Saraçoğlu / Büyükada Taş Mektep

        20.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı

        20.45 Film Gösterimi: Rodakis’i Ararken (Kerem Soyyılmaz) /Heybeliada Pazar Meydanı

        21.45 Söyleşi: Yönetmen Kerem Soyyılmaz ve moderatör Şükrü Alaçam / Heybeliada Pazar Meydanı

        22.00 Film Gösterimi: Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir (Zeynep Bayraktutan, Gökhan Kasapoğlu) / Heybeliada Pazar Meydanı

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        23.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Şükrü Alaçam / Heybeliada Pazar Meydanı

        19 Temmuz 2024 Cuma

        20.45 Film Gösterimi: Aniden (Melisa Önel) / Büyükada Taş Mektep

        22.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Serkan Acar / Büyükada Taş Mektep

        20.30 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı

        20.45 Film Gösterimi: Sanatoryum (Alaattin Timur, Adnan Payaslı) / Heybeliada

        Pazar Meydanı

        21.20 Film Gösterimi: Sararmış Yapraklar (Aki Kaurismäki) / Heybeliada Pazar Meydanı

        22.45 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı

        20 Temmuz 2024 Cumartesi

        20.45 Film Gösterimi: Tavuri (Derviş Zaim) / Büyükada Atatürk Meydanı

        22.00 Söyleşi: Yönetmen Derviş Zaim ve moderatör Serkan Acar / Büyükada Atatürk Meydanı

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        20.45 Film Gösterimi: Tereddüt Çizgisi (Selman Nacar) /Heybeliada Pazar Meydanı

        22.00 Söyleşi: Yönetmen Selman Nacar ve moderatör Önder Özdemir / Heybeliada Pazar Meydanı

        21 Temmuz 2024 Pazar

        20.45 Film Gösterimi: Faruk (Aslı Özge) / Büyükada Atatürk Meydanı

        22.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Serkan Acar / Büyükada Atatürk Meydanı

        20.45 Film Gösterimi: Umudunu Kaybetme (Ken Loach) / Heybeliada Pazar

        Meydanı

        22.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydan

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        #İBB Kültür
        #Sinemada
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        #Heybeliada
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