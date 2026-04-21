Adalet Bakanı Akın Gürlek: Boşanma konusunda önemli değişiklikler yapacağız

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma davalarıyla ilgili şu ifadelere yer verdi.

Meslektaşlarımla çok sık görüşüyorum. Boşanma davası 8 yıl sürüyor. 10 yıl soran boşanma davası var. Biz sorunları yerinden tespit ediyoruz. Yaptığımız bir çalışma var. Yargının hızlandırılması için adımları atıyoruz. Kira davaları var. Boşanma davaları var. Hangi davanın ne kadar sürede karara bağlanacağı bellidir. Hedef süre var. Hakimlerimiz bazen savsaklıyor. Kira davasının süresi belli, 6 ay. Eğer bu sürede karara bağlanmazsa biz hakime soracağız. Bazı davaların uzun sürdüğünü tespit ettik. Ortalama bir boşanma davası bin 300 gün sürüyor. Boşanma konusunda önemli değişiklikler yapacağız. Aile birliğinin bitiğine dair karar vermişse karar verebilecek. Maddi manevi boyut sonraya bırakılacak. Ama boşanma olmuş olacak.