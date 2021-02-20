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Adalet Bakanı Gül'den sokak hayvanlarına ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, insanların doğayı paylaştığı can dostları hayvanların sahipli-sahipsiz ayrımı yapılmaksızın bakıma, korunmaya, gözetilmeye muhtaç olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Gül'den sokak hayvanlarına ilişkin paylaşım
HABERTURK.COM / AA

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sokak hayvanlarının unutulmaması çağrısında bulunarak "Doğayı paylaştığımız can dostlarımız, sahipli-sahipsiz ayrımı yapılmaksızın bakıma, korunmaya, gözetilmeye muhtaçtır. Bu anlayışla Meclisimizin en kısa sürede hayvanları koruyacak kanunu çıkaracağına inanıyor, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gül, Bakanlığın internet sayfasında yer alan İşyurtları Kurumu personeli ve hükümlülerinin birçok ilde sokak hayvanları için belirlenen yerlere yiyecek ve su bırakmasına ilişkin bilgilendirmeye de yer verdi.

Bakanlığın Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, mevsim koşulları ve salgın nedeniyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışma başlattı.

İşyurtları Kurumuna bağlı hükümlüler ve kurum personelinin yer aldığı çalışma kapsamında, birçok şehirde çeşitli noktalara özel kaplarda her gün sokak hayvanları için yemek ve su bırakılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 3 Şubat'ta, uzun bir süredir kamuoyunun gündeminde olan ancak henüz yasalaşmayan, hayvanlara yönelik eziyet, kötü muamele, öldürme gibi eylemlerde hapis cezası öngören hayvan hakları ile ilgili yasa teklifinin iki hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulacağını söylemişti.

FOÇA'DA BAŞLADI TÜRKİYE'YE YAYILDI

İşyurtları Kurumu, uygulama ile hayvanların yaşam haklarını koruyarak sahipsiz hayvanların bakımına destek oluyor.

Türkiye genelinde ilk olarak Foça'da başlayan hayvan dostu uygulama Erzurum, Afyon, Niğde, Bolu, Edirne, Kırşehir, Konya başta olmak üzere birçok İşyurtları Müdürlüğünce sürdürülüyor.

Sokak hayvanları için personel nezaretinde çeşitli noktalara her gün yemek ve su dolu kaplar bırakan hükümlüler, doğanın önemli bir parçası olan hayvanların yaşam haklarını korurken, bu örnek davranışları vatandaşlar tarafından da takdir topluyor.

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