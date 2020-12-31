Adalet Bakanı Gül: Yeni yılda da millet, bütün işlerimizin hakemi ve hakimi olacaktır

AA

Gül, yayımladığı yeni yıl mesajında, insanlığın zorlu ve çetin bir yılın ardından yeni yıla umutlarla girdiğini ifade etti.

Türkiye, Türk milleti ve insanlık için 2021'in daha sağlıklı günler getirmesini dileyen Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının zorlu koşullarına rağmen 2020'nin, hukuk düzenindeki standartların ve kalitenin yükseltilmesinin sürdürüldüğü bir yıl olduğunu vurguladı.

Tüm kurumlarda olduğu gibi adalet hizmetlerinde de başarıyla verilen pandemi sınavının geçen yılla birlikte geride kalması temennisinde bulunan Gül, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, vatandaşımızın memnuniyeti için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Daha demokratik, daha güçlü Türkiye için, insanımızın hak ve özgürlüklerini daha da genişletmek için hiçbir engel tanımıyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargının, hukukun üstünlüğünü teminat altına aldığı, bütün kamusal faaliyetlerin insan haklarına ve insan onuruna duyarlı olduğu bir hukuk devleti anlayışını güçlendirmeye kararlıyız. Bu nedenle yeni yılda da adliyenin kapısı, adaletin kapısı olacaktır. Yeni yılda da yargı, milletin yargısı olacaktır. Yeni yılda da yargının yegane ideolojisi, adalet olacaktır. Yeni yılda da millet, bütün işlerimizin hakemi ve hakimi olacaktır."

2021'in, insanlığın geleceğe daha umutla ve sağlıkla bakacağı, bütün dünyada adalet, huzur ve barışın egemen olacağı bir yıl olması temennisinde bulunan Gül, "Üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılan şehitlerimizden miras aldığımız kutlu tarihi, gelecek yıllara ve nesillere aynı hassasiyetle taşımak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Geride bıraktığımız her yılın omuzlarımıza yüklediği muhasebeyi bu sorumlulukla yaptık, yapıyoruz. Gelen her yeni yıl için bizi daha güçlü ve daha kararlı yapan ümidimizin mimarı da yine bu tarih ve onun sahibi olan millettir." ifadelerini kullandı.