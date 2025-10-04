Adalet Bakanı Tunç: 11 Cumhuriyet savcımız, avukatları ve tercümanları eşliğinde bilgi amaçlı ifadelerine başvuracak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası sularda İsrail’in müdahalesi sonrası alıkonulan Küresel Sumud Filosu’ndaki Türkiye vatandaşı yolcular ve farklı ülkelerden aktivistlerin İstanbul’a ulaştığını duyurdu. Tunç, aktivistlerin talepleri üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda fiziksel ve psikolojik durumlarını kapsayan sağlık muayenelerinin yapılacağını belirtti.

Bakan Tunç, adli tıp kontrollerinin ardından 11 Cumhuriyet savcısının, avukatlar ve tercümanlar eşliğinde aktivistlerin bilgi amaçlı ifadelerine başvuracağını bildirdi.

Tunç, paylaşımında “Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir saldırının ardından ülkemize kavuşan aktivist kardeşlerimiz, sadece birer aktivist değil; insanlığın vicdanını taşıyan, adaletin sesi olan gerçek birer kahramandır” ifadelerini kullandı. İsrail’in Gazze’de “savaş ve insanlık suçu işlediğini” ve uluslararası sularda “hukuksuz müdahalede bulunduğunu” savunan Tunç, “Bilinmelidir ki hiçbir baskı ve zorbalık, zulme karşı duran vicdanları susturamayacaktır” dedi.

Hoş Geldiniz Cesur Yürekler!



İşgalci İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulmalarının ardından İstanbul'a ulaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımıza ve çeşitli ülkelerden aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



FOTO: AA