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        Haberler Gündem Politika Adalet Bakanı Tunç: Temennimiz, ülkemiz Türkiye Yüzyılının başında demokratik, sivil, katılımcı anayasaya kavuşur

        Adalet Bakanı Tunç: Temennimiz, ülkemiz Türkiye Yüzyılının başında demokratik, sivil, katılımcı anayasaya kavuşur

        Düzce'de temaslarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde başlatılan çalışmalar var. Meclis Başkanımızın siyasi partilerle görüşmeleri devam ediyor. Temennimiz bu uzlaşma zemini Meclisimizde sağlanır ve ülkemiz Türkiye Yüzyılının başında demokratik, sivil, katılımcı anayasaya kavuşur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 23:11 Güncelleme: 17.05.2024 - 23:12
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        Tunç: Temennimiz sivil, katılımcı anayasa
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Düzce Adliyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında Başsavcı Yasin Emreden bilgi aldı. Cuma namazını merkezdeki Cedidiye Camisinde kılan Tunç, ardından Belediye Başkanı Faruk Özlüyü ziyaret ederek yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

        Daha sonra yürüyerek AK Parti İl Başkanlığı binasına geçen Tunç, esnafa hayırlı işler diledi.

        Bakan Tunç, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Düzce'nin gelişmesi ve kalkınması için her türlü desteği verdiklerini, bundan sonra da vermeye hazır olduklarını söyledi.

        Düzce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partiye en güçlü desteği veren illerden biri olduğuna işaret eden Tunç, Düzcenin bütün seçimlerde, referandumlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini gösterdiğini kaydetti.

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        Tunç, Düzce'nin hükümet yatırımlarından önemli pay aldığını, almaya da devam ettiğini aktararak kentte yapılan yatırımlardan bahsetti.

        Bakan Tunç, vatandaşların yargı hizmetinden memnuniyetini, adalete güvenini en üst noktaya çıkarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlattı.

        AK Partinin 22 yıldır iktidarda olduğunu, bu süreçte Türkiye'nin her alanda geliştiğini, ilerlediğini vurgulayan Tunç, AK Parti siyasetinin merkezinde hep insanın olduğunu dile getirdi.

        Her alanda insanı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Tunç, istikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkenin 81 vilayetinin her köşesini geliştirme gayretiyle yola hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

        Tunç, AK Partinin hayata geçirdiği reformlara da değinerek bu reformcu anlayıştan hiçbir zaman taviz vermeden yola devam edeceklerini kaydetti.

        Yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşma mücadelesine devam edeceklerini vurgulayan Tunç, milletin desteğiyle darbeci, vesayetçi anlayışı tarihe gömdüklerini belirtti.

        Darbelere karşı dirençli bir demokrasi inşa etmenin gayretinde olduklarını aktaran Tunç, darbecilerin yargı önüne çıkarılmasını sağladıklarını hatırlattı.

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        "HEDEFİMİZ YENİ, DEMOKRATİK, SİVİL BİR ANAYASA"

        Tunç, anayasa değişiklikleri gerçekleştirdiklerini ve darbecilerin milletin huzurunda hesap vermelerini sağladıklarını belirterek "Bundan sonraki hedefimiz yeni, demokratik, sivil bir anayasa. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde başlatılan çalışmalar var. Meclis Başkanımızın siyasi partilerle görüşmeleri devam ediyor. Temennimiz bu uzlaşma zemini Meclisimizde sağlanır ve ülkemiz Türkiye Yüzyılının başında demokratik, sivil, katılımcı anayasaya kavuşur." diye konuştu.

        Gerçekleştirdikleri reformları anlatan Tunç, anayasada vesayetçi ruhu azaltan "sessiz devrim" sayılan reformlara imza attıklarını dile getirdi.

        Tunç, 1982 Anayasasının, darbeciler tarafından yazdırılan, darbe sonrası yazılan bir anayasa olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

        "Demokratik bir anayasa değil. Evet süreç içerisinde çok sayıda değişiklikle o vesayetçi ruhu, darbeci anlayışı ortadan kaldırmaya yönelik önemli değişiklikler yapılmış olsa da anayasamızdaki o çok sayıdaki değişiklik, yeknesaklığı da bozdu ve vesayetçi ruhu tamamen ortadan da kaldırmak mümkün olamadı. O nedenle ülkemizde bir daha demokrasiye müdahale olmasın, milli irade bayrağı yere düşmesin istiyorsak o zaman yüksek standartlı bir demokrasi için demokratik, sivil, Türkiye Büyük Millet Meclisinde katılımcı bir ruhla tüm siyasi partilerin görüşleri, dışarıdaki sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de alınarak yeni bir anayasa yapma süreci inşallah başlar ve bunu da başarırız. Milletimize olan borcumuzu da yerine getirerek inşallah Türkiye Yüzyılının başında yeni, demokratik, sivil anayasaya da kavuşuruz."

        Terörün her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Tunç, "Türkiye ekseni dediğimiz, dünyada sözü geçen ve her alanda hakkaniyetli, dengeli, mazlumun hakkını savunan bir ülke olarak yolumuza Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz." dedi.

        Bakan Tunç'a, ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu eşlik etti.

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        #Yılmaz Tunç
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