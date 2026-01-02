Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: İstanbul’da 2 aylık bebeğin ölümü: 4 şüpheli tutuklandı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: İstanbul’da 2 aylık bebeğin ölümü: 4 şüpheli tutuklandı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında dört şüphelinin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan tutuklandığını; Antalya'da 1 yaşındaki bebeğe yönelik şiddet iddiasında şüphelinin de "altsoya karşı eziyet"ten tutuklandığını duyurdu. Bakan Tunç, "Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 18:17 Güncelleme: 02.01.2026 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şüpheli bebek ölümünde 4 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çocuklara yönelik şiddetin “geleceğe ihanet” olduğunu vurguladı. Tunç, İstanbul’un Fatih ilçesinde 2 aylık bir bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan tutuklandığını duyurdu.

        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu! Haberi Görüntüle

        "ALTSOYA KARŞI EZİYET" SUÇUNDAN

        Bakan Tunç, Antalya’da 1 yaşındaki bir bebeğe fiziki şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatıldığını ve şüpheli kişinin “altsoya karşı eziyet” suçundan tutuklandığını belirtti.

        "GELECEĞE İHANET KABUL EDİLEMEZ"

        “Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez.” diyen Tunç, soruşturmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde komşusuna giderken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Serhat Gezer'in (43) cinayet şüphelisi Ramazan Topçu tutuklandı. (DHA)    

        #Fatihte bebek ölümü
        #Yılmaz Tunç
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı