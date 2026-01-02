Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: İstanbul’da 2 aylık bebeğin ölümü: 4 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çocuklara yönelik şiddetin “geleceğe ihanet” olduğunu vurguladı. Tunç, İstanbul’un Fatih ilçesinde 2 aylık bir bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan tutuklandığını duyurdu.

"ALTSOYA KARŞI EZİYET" SUÇUNDAN

Bakan Tunç, Antalya’da 1 yaşındaki bir bebeğe fiziki şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatıldığını ve şüpheli kişinin “altsoya karşı eziyet” suçundan tutuklandığını belirtti.

"GELECEĞE İHANET KABUL EDİLEMEZ"

“Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez.” diyen Tunç, soruşturmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.