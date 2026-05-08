        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI | 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı 2026 başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor. Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştireceği 15 bin personel alımı için geri sayım başladı. Bakanlık tarafından iki etap halinde yapılması planlanan memur alımında gözler başvuru tarihleri ve kadro dağılımına çevrildi. "Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?", "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı e-Devlet başvuru ekranı açıldı mı?" soruları gündemdeki yerini korurken, adaylar yayımlanacak resmi ilana odaklandı. 2026 adliye ve cezaevi memur alımına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 00:17 Güncelleme:
        1

        Binlerce memur adayının beklediği Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı ilanının yayımlanacağı tarih merak edilirken, adaylar başvuru şartları, KPSS puanı ve e-Devlet başvuru ekranı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Adliye ve cezaevi personel alımına dair tüm gelişmeler kamuoyu tarafından yakından izleniyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılar…

        2

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        Adalet Bakanlığı, 2026 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan pozisyonlara ilişkin resmi ilan henüz paylaşılmadı.

        3

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmadı. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        4

        ADALET BAKANLIĞI HANGİ KADROLARDA ALIM YAPACAK?

        Resmi ilan yayımlandığında başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı netlik kazanacak. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:

        5

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

        Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

        Mübaşir

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi

        Teknisyen ve Tekniker

        Hemşire ve Sağlık Teknikeri

        Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

        Mühendis ve İstatistikçi

        İşaret Dili Tercümanı

        Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Bender Abbas'ta patlama sesleri
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        Gürlek'ten Yalım ve Böcek açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        ABD'den Vatikan'a ziyaret
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        "Şampiyonluk rekorunu kırmak istiyoruz"
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Togg'dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
