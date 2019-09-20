Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda B grubu puan sırası ile her bir branş için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından bakanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre, 29 mühendis pozisyonuna personel alımı yapılacak.

Bu kapsamda 1 harita mühendisi, 8 inşaat mühendisi, 8 makine mühendisi, 5 elektrik-elektronik mühendisi, 3 elektrik mühendisi, 2 elektronik mühendisi, 1 jeoloji mühendisi ve 1 çevre mühendisi pozisyonlarına başvuracak adayların 2018 KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almaları gerekecek.

SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 23 Eylül'de başlayıp 7 Ekim'de mesai saati bitiminde sona

erecek. Adaylar başvurularını "Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube

Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde bakanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapabilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" üzerinden ilan edilecek.

SÖLEŞMELİ MÜHENDİS ÜCRETİ NE KADAR?

Ataması yapılacak personelin brüt sözleşme ücreti ise hizmet yıllarına göre aylık 5 bin 210 lira 57 kuruş ile 5 bin 713 lira 61 kuruş arasında olacak.