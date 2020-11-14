Yayınlanan ilana göre; bakanlığa bağlı merkez teşkilatına 12 istatistikçi,3 mimar,2 diyetisyen ve 1 şehir planlayıcısı alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına ise Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alımı yapılacak.

Sınava, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday davet edilecek.

Adaylar, başvurularını 25 Kasım’a kadar “https://pgm.adalet.gov.tr” internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) ilan edilecek.