        Adalet Bakanlığı'ndan Samsun'da bıçaklı yaralama olayına ilişkin açıklama

        Adalet Bakanlığı, Samsun'da bir kişiyi 12 bıçak darbesiyle yaralayan şüphelinin serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin "Suça sürüklenen çocuk E.K. gözaltına alınarak silahla kasten yaralama suçundan tutuklanmış olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır" açıklamasını yaptı

        Giriş: 23.01.2026 - 00:41 Güncelleme: 23.01.2026 - 00:42
        Samsun'da bir kişinin 12 bıçak darbesiyle yaralandığı olayda şüpheliye ev hapsi verilerek serbest bırakıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildiren Adalet Bakanlığı, konuya ilişkin yapılan açıklamada serbest bırakıldığı ileri sürülen suça sürüklenen çocuk A.M.Ç'nin, suçu üstlenmeye çalışan kişi olduğu belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında ‘12 bıçak darbesi ile fail ev hapsi ile serbest kaldı’; ‘Cezalar Caydırıcı Değil’ başlıklı özel haber ve iddialarla ilgili olarak bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 18/01/2026 günü saat 20:00 sıralarında Samsun ili İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde Mağdur P.A.’nın sırt kısmından 9, ayak kısmından 2, boyun kısmından 1 olmak üzere kesici alet ile hayati tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden mağdurun alınan beyanı ve teşhis işlemi sonrası yaralama eylemini gerçekleştiren suça sürüklenen çocuk E.K. gözaltına alınarak silahla kasten yaralama suçundan tutuklanmış olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır. Basında ve sosyal mecralarda, ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ileri sürülen suça sürüklenen A.M.Ç, suçu üstlenmeye çalışan kişi olup, bu kişi hakkında suç üstlenme suçundan ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Bu yönüyle yaralama olayının failinin serbest kaldığı, cezaların caydırıcı olmadığı yönündeki yorum ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir."

        SAMSUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan "12 bıçak darbesiyle fail ev hapsiyle serbest kaldı" ve "Cezalar caydırıcı değil" başlıklı haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

        Başsavcılık açıklamasında, 18 Ocak 2026 günü saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana gelen olayda mağdur P.A'nın sırtından 9, ayaklarından 2 ve boynundan olmak üzere kesici aletle yaralandığı, mağdurun yaralanmasının hayati tehlike oluşturmadığı, ancak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu ifade edildi.

        Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Mağdurun tedavisi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup, alınan beyanı ve teşhis işlemlerinin ardından yaralama eylemini gerçekleştirdiği tespit edilen suça sürüklenen çocuk E.K. gözaltına alınmış, silahla kasten yaralama suçundan tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna konulmuştur." ifadeleri yer aldı.

        Şüphelinin halen tutuklu bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, basın ve sosyal medya paylaşımlarında ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ileri sürülen suça sürüklenen A.M.Ç.'ye ilişkin olarak ise "Bu kişinin olayı üstlenmeye çalışan şahıs olduğu anlaşılmış olup, hakkında suç üstlenme suçundan ayrı bir soruşturma yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Başsavcılık açıklamasında, "Yaralama olayının failinin serbest bırakıldığı ve cezaların caydırıcı olmadığı yönündeki iddia ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." vurgusu yapılarak, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

