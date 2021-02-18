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Adalet Bakanlığı 'Önce adalet, önce insan' sloganıyla kısa film yarışması düzenledi

Adalet Bakanlığı "Önce adalet, önce insan!" sloganıyla kısa film yarışması düzenliyor. Son başvuru tarihi 31 Mart 2021 olan yarışmanın sonuçları 30 Nisan 2021’de açıklanacak

Adalet Bakanlığı 'Önce adalet, önce insan' sloganıyla kısa film yarışması düzenledi

Adalet Bakanlığı "Önce adalet, önce insan!" sloganıyla kısa film yarışması düzenliyor. Son başvuru tarihi 31 Mart 2021 olan yarışmanın sonuçları 30 Nisan 2021’de açıklanacak.

Adalet Bakanlığı; adalet, vicdan, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi kavramların sinemanın özgün diliyle ortaya konulması için kısa film yarışması düzenliyor. “Önce adalet, önce insan!” sloganıyla düzenlenen kısa film yarışmasında sinemacılar adalet kavramının, insan ve toplum vicdanındaki yansımalarını sinemacı gözüyle yorumlayacaklar.

YARIŞMA ŞARTLARI NELER?

Öncelikli olarak yarışmaya katılım için herhangi bir şart bulunmuyor, isteyen herkes yarışmaya katılabilir.

Kısa film yarışmasına katılmak isteyen yarışmacılar öncelikli olarak yarışmaya katılacakları filmin çekimlerini 1 Ocak 2020 tarihinden sonra yapmış olmaları gerekiyor.

Yarışmaya katılacak filmler en fazla 40 dakika uzunluğunda olacak ve yarışmaya animasyon filmler de katılabilecek. Yarışmaya katılan filmlerde Türkçe dışındaki diller için Türkçe alt yazı kullanılması şartı bulunuyor.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında İsmail Kılıçarslan, Murat Çeri, Mustafa Çiftci, Tarık Tufan gibi isimler bulunuyor. Jürinin başkanlığını ise ünlü yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim yapacak.

Son başvuru tarihi 31 Mart 2021 olarak belirlenen yarışmada dereceye giren çalışmalar 30 Nisan 2021 günü kamuoyu ile paylaşılacak ve ödüller yine aynı gün verilecek. Yarışmada birinciye 50 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye ise 30 bin TL ödül verilecek.

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