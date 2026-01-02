Habertürk
        Adalet Bakanlığından "af düzenlemesi" haberine yalanlama

        Adalet Bakanlığından "af düzenlemesi" haberine yalanlama

        Adalet Bakanlığınca, basında yer alan "af gibi düzenleme" haberinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 18:34 Güncelleme: 02.01.2026 - 18:34
        Adalet Bakanlığından "af düzenlemesi" haberine yalanlama
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan habere ilişkin, Adalet Bakanlığının gündeminde böyle bir çalışma ve hazırlığın olmadığı belirtildi.

        Söz konusu haberde, "yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesinin öngörüldüğü" ve düzenlemenin yasalaşması halinde "10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkan sağlanacak, halen cezasının yüzde 50'sini çekenlere de tahliye edilmeleri fırsatı getirilecek" iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

        Antalya'da yaşayan Osman Vesek (32), 1 yaşındaki kızının vücudunda morluklar görünce eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntülerde eşi İ.M.'nin (25) kızına şiddet uyguladığını gören Vesek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Vesek, eşi hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti.

        #HABER
        #Adalet Bakanlığı
        #son dakika
        #son dakika haber
