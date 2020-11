Adalet temalı filmler festivali

HABERTURK.COM

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, bu yıl 19 Kasım'da çevrim içi yapılacak açılış töreniyle 10'uncu kez sinema profesyonelleri ve izleyicisiyle buluşuyor. Sinemanın toplum için bir ayna olduğu düşüncesi ve adaletin bu aynadan yansımasının önemine olan inancı her yıl katılan yenilikler, yeni filmler, yeni bölümler ve en önemlisi adalet ve sinema gönüllüleriyle artıyor. Festival, 20 - 26 Kasım arasında çevrim içi gerçekleşecek. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenci jürisi festivalde yerini alacak.

Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8 film yarışacak. Yine Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan kısa filmler 'Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nda yerini bulacak. Bu bölümde ise 10 film yarışacak.

'Adalet Terazi'si bölümünde dünya sinemasının seçkin örneklerinden film yer alıyor. Adalet temalı kısa filmlerin oluşturduğu seçkiler ve kısa film yönetmenleri ile söyleşiler programın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Endüstri Günleri 'VisionIST'

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gerçekleşecek olan film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST, 'Endüstri Günleri' olacak. 21 - 22 Kasım arasında gerçekleşecek bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi.

Akademik programda önemli konular ve konuklar "Ben Masumum"

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 'Hukuk ve Ceza Adaleti Uluslararası Akademik Programı'nda bu yıl tartışılacak tema 'Ben Masumum' olacak. Festivalde bu yıl, 'Adalet' temasıyla dünyanın dört bir yanından 'Ben Masumum' temalı filmler bir araya getiriliyor. Bu filmleri oluşturanları izleyicilerle buluşturarak; sosyo - kültürel hayatın zenginleştirilmesine, sinema sanatının farklı kültürlerle tanışmasına aracılık ediliyor. Konuyla ilgili festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer toplantıda festivalde film programının yanı sıra çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşeceğini dile getirdi. Program, 19 Kasım - 26 Kasım arasında gerçekleştirilecek.

Jüriler açıklandı

Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 10'uncu yılında 'Uzun Metraj Film Yarışması' jürisini açıkladı. 'Adalet' temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festivalin uzun metraj jüri başkanlığını, 'Teen Patti' ve 'Parched' gibi ödüllü filmlerin yönetmeni ve yapımcısı Leena Yadav yapacak.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisinde Leena Yadav'in (Jüri Başkanı) yanı sıra; Ömür Atay (yönetmen),Rodd Rathjen (Yönetmen),Alin Taşçıyan (Film Eleştirmeni) ve Tuba Ünsal (Oyuncu) gibi sinema dünyasının ünlü isimleri bulunacak.

Jüri başkanı Leena Yadav aynı zamanda, 'Rajma Chawal' filminin senaryosunu yazıp yönetmesiyle de tanınıyor. Yadav'ın hazırladığı ilk gerçek suç belgeseli yakında dijital platformda yayınlanacak. Jüri üyesi Rodd Rathjen ise 9'uncu Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'Batmadan' ile 'En İyi Film Ödülü'nü kazanmıştı.

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması Jürisi

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını ise yönetmen Ruth Gabriel gerçekleştirecek. Gabriel'in yanı sıra; Vuslat Saraçoğlu (Yönetmen) ve Alican Yücesoy (Oyuncu) da jüri ekibinde yer alacak. Jüri başkanı Ruth Gabriel; film yapımcısı, ödüllü şiir yazarlığı ve iletişim uzmanlığı ile de tanınıyor.

'Onur Ödülleri' belli oldu

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin her yıl verdiği onur ödülleri belli oldu. 10'uncu yılında festival danışma kurulu 'Sinema Onur Ödülü'nü Agnieszka Holland, 'Akademik Onur Ödülü'nü Paulo Pinto de Albuquerque ve 'Sinemaya Katkı Ödülü'nü Uğur İçbak'a vermeyi kararlaştırdı.

Agnieszka Holland... İlk filmi ile 1980'de Cannes'da Uluslararası Eleştirmenler Ödülü kazanan ve genellikle siyasi ya da Polonya temalı filmleriyle tanınan Agnieszka Holland, 1981'de Polonya'da sıkıyönetim ilan edilmesi ve filmlerini dağıtımdan kaldırılması üzerine Fransa'ya göç etti.

'En İyi Yabancı Film' dalında Oscar adayı olan 'Angry Harvest'in yanı sıra 'To Kill The Priest', Altın Küre Ödülü aldığı 'Europe Europe', Oscar adayı 'In Darkness', Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü kazandığı 'Spoor filmleriyle mesleğinde oldukça kariyer sahibi bir sinemacı. Holland, ayrıca 'The Killing', 'Cold Case' ve 'Wire' gibi TV dizi filmlerinin de yönetmenliğini yaptı. Agnieszka Holland'ın yeni filmi 'Charlatan', Türkiye'de ilk kez 10'uncu Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gösterilecek.

Agnieszka Holland, 19 Kasım'da aynı zamanda festivalin endüstri bölümü olan VisionIST kapsamında bir 'Ustalık Sınıfı' söyleşisi yapacak.

Paulo Pinto de Albuquerque... 2011'den günümüze değin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Portekiz hakimi olarak görev yapan Ceza Hukuku profesörü, Lizbon'da sürdürdüğü akademisyenliğin yanı sıra ABD, Fransa, Çin başta olmak üzere birçok üniversitede misafir öğretim üyeliği yaptı.

Uğur İçbak... 'İz', 'İstanbul Kanatlarımın Altında', 'Eşkıya', 'Hoşçakal Yarın', 'Vizontele Tuuba'nın da aralarında olduğu 17 uzun filmin görüntü yönetmenliğini yaptı. Ayrıca yönetmenlik ve görüntü yönetmeni olarak çok sayıda reklam ve klip çalışmasına imza attı. M.S.Ü. Sinema TV Merkezi'nde 'Aydınlatma Teknikleri' üzerine uygulamalı dersler veriyor. 'En İyi Görüntü̈ Yönetmeni' dalında 2 Altın Portakal ve bir SİYAD ödülü̈ bulunuyor.

FESTİVALİN AÇILIŞ FİLMİ

En Uzun Gece

Yönetmen: Massoud Bakhshi

65 yaşındaki kocası Nasser'i kazayla öldürme suçundan idama mahkum edilen 22 yaşındaki Maryam'ın tek şansı Nasser'ın kızı tarafından canlı yayınlanan bir popüler bir televizyon programında affedilmesidir. Bu tv programı İran'da gerçekten vardır ve bu film İran'da kadının konumunu, adaleti ve masumiyet kavramını sorgulamaktadır.



UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

Dünyanın Damarları

Yönetmen: Byambasuren Davaa

Ektiğimiz Tohumlar

Yönetmen: Nathan Nicholovitch

Kolektif Suç

Yönetmen: Francisco Márquez

Teslimiyet

Yönetmen: Leonardo António

Uyuşturucu Kuryesi Çocuklar

Yönetmen: Henry Blake

Yabancı

Yönetmen: Nader Saeivar

Yaşamak

Yönetmen: Erkan Karabağ - Talip Karamahmutoğlu

Yaşlı Kadın

Yönetmen: Sun-ae Lim

ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

62 - 84 Anlaşılmadı Merkez

Yönetmen: Timuçin İpekusta

Arzu

Yönetmen: Rufat Alizade

Ayrık Otu

Yönetmen: Doğuş Minsin

Emziğimi Kim Çaldı?

Yönetmen: Sedighe Sharifi Dahaji

Göründüğü Gibi Değil

Yönetmen: Ivan Zabazhanov

İnsafsızlık

Yönetmen: Sajad Motaharizadeh

İnsiyak

Yönetmen: Mustafa Kemal Altıner

Kapşonlu

Yönetmen: Cristian Marin

Mahallenin Bazı Kedileri

Yönetmen: Emre Sefer

Yara

Yönetmen: Onur Güler

ADALET TERAZİSİ



Almanca Dersi

Yönetmen: Christian Schwochow

Baba

Yönetmen: Srdan Golubović

Barış Gelini: PIPPA BACCA

Yönetmen: Simone Manetti

Şarlatan

Yönetmen: Agnieszka Holland

Ve Dönüp Duruyoruz Öylece...

Yönetmen: Farhad Eivazi

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali öğrenci jürisi belli oldu. Buna göre jüri üyelerini oluşturan isimler ve öğrenim gördükleri yerler şöyle:

Dilan Ayata... Marmara Üniversitesi Film Tasarımı

Emre Balcık... Marmara Üniversitesi Radyo TV ve Sinema

Hüseyin Can Demirkan... Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Işılay Embel... İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Cihan Koç... İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi