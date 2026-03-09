Canlı
        Adamlar, 4 Nisan'da Zorlu PSM'de

        Adamlar, 4 Nisan'da Zorlu PSM'de

        Türk rock müziğinin yeni nesil temsilcilerinden Adamlar, yeni döneminin ilk konseriyle 4 Nisan'da Zorlu PSM'de dinleyicisiyle buluşuyor...

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 12:03
        Adamlar, 4 Nisan'da Zorlu PSM'de

        Türk rock müziğine yeni bir soluk getiren Adamlar, 4 Nisan akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü sahnesi ve kendine özgü anlatımıyla öne çıkan Adamlar, alternatif rock temelli üretimlerinde ironiyi, gündelik hayatı ve melankoliyi bir araya getirerek çağdaş alternatif sahnenin dikkat çeken temsilcilerinden biri olarak konumlanıyor.

        İlk albümleri Eski Dostum Tankla Gelmiş ile müzik dünyasına etkili bir giriş yapan Adamlar, eğlenceli, ironik ve yer yer derin sözleriyle kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. ‘Rüyalarda Buruşmuşum’, ‘Sarılırım Birine’ ve ‘Koca Yaşlı Şişko Dünya’ gibi parçalar milyonlarca dinlenmeye ulaşarak grubun alternatif müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı ve onları kuşaklarının en dikkat çeken gruplarından biri haline getirdi. Adamlar konseri biletleri passo.com.tr üzerinden satışa çıktı.

