Adana Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Adana'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Adana cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 2 Nisan Diyanet Adana Cuma namaz saati ve Adana haftalık namaz vakitleri
2 NİSAN 2021 ADANA CUMA NAMAZI SAATİ
2 Nisan 2021 Adana Cuma namazı saati: 12:47
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|02 Nisan 2021 Cuma
|04:55
|06:16
|12:47
|16:21
|19:08
|20:25
|03 Nisan 2021 Cumartesi
|04:53
|06:15
|12:47
|16:21
|19:09
|20:26
|04 Nisan 2021 Pazar
|04:51
|06:13
|12:47
|16:21
|19:10
|20:27
|05 Nisan 2021 Pazartesi
|04:50
|06:12
|12:46
|16:22
|19:11
|20:28
|06 Nisan 2021 Salı
|04:48
|06:10
|12:46
|16:22
|19:12
|20:29
|07 Nisan 2021 Çarşamba
|04:46
|06:09
|12:46
|16:22
|19:13
|20:30
|08 Nisan 2021 Perşembe
|04:45
|06:08
|12:46
|16:22
|19:14
|20:31
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
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