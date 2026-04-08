        Haberler Gündem Güncel Adana'da 23. İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı | Son dakika haberleri

        Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 23. İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı

        Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi tarafından tahsis edilen bina ve arazi üzerine 23. İtfaiye İstasyonu'nu açtı

        Giriş: 08.04.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Adana'da 23. İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı

        Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 23. İtfaiye İstasyonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü'nde istasyon binasında gerçekleştirilen açılış törenine, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, brokratlar ve akademisyenler katıldı.

        ANKA'nın haberine göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ilk konuşmayı Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir yaptı. Kandemir, istasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, tesisin Adana'ya hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ise Çukurova Üniversitesi iş birliği ile önemli bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Güngör Geçer, "Çukurova Üniversitesi uzun yıllardır bölgeye çok ciddi hizmet vermiş bir üniversitemiz ve ülke genelindeki seçkin yerini her daim korumuştur. Adana'nın bir değeri, markasıdır Çukurova Üniversitesi. İtfaiye binasının açılışını gerçekleştiriyoruz ve tahsislerinden dolayı sayın rektörümüze teşekkür ediyoruz. Rotasyon itibariyle özellikle Sarıçam, Beyazevler, Kuzey Adana bölgesine hızlı bir şekilde intikal edebileceğimiz bir nokta" diye konuştu.

        Belediyeler, kurumlar güçlü olduğunda şehirlerin de güç kazandığını belirten Geçer, "Özellikle küresel ısınmayla birlikte iklim değişiklikleri yaşıyoruz. Son dönemde inanılmaz yağmurlarla ve bunun yarattığı su baskınlarıyla karşılaştık. İtfaiyemize bu afetlerle ilgili önemli görevler düşüyor. Kadirli'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

        İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileriyle birlikte itfaiye hizmetlerinin öneminin arttığına dikkat çeken Geçer, teşkilatın güçlendirilmesine yönelik yeni yatırımların da planlandığını belirtti. Güngör Geçer ayrıca, istasyonun hayata geçirilmesine katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ise "Allah ihtiyaç hissettirmesin, yokluğunu da göstermesin. Hepimiz aynı geminin mürettebatıyız" diye konuştu. Topluma hizmet eden tüm kurumların ortak bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Beriş, yeni istasyon sayesinde kampüsün daha güvenli hale geleceğini belirtti.

        Konuşmaların ardından protokol imzaları atıldı ve kurdele kesilerek istasyon hizmete açıldı. Törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ve Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, istasyon binasını gezerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Balcalı Kampüsü’nde hizmete başlayan 23. İtfaiye İstasyonu'nun, olası acil durumlara hızlı müdahale imkânı sağlayarak hem üniversite yerleşkesinin hem de çevre bölgelerin güvenliğine önemli katkı sunması bekleniyor.

