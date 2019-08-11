Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü.

AA'nın haberine göre, Merkez Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'nde çadırda ailesiyle yaşayan Suriyeli Garam Naif'e, raylardan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Mersin-Adana seferi yapan yolcu treni çarptı. Naif, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber üzerine olay yerine gelerek gözyaşı döken anne Ayşe İbrahim ve baba Muhammet Naif'i yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuğunun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

Mekan Mahallesi Muhtarı Cihan Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı bölgede raylardan karşıya geçmeye çalışan çocuklara birçok kez tren çarptığını söyledi. İnşaatına başlanan alt geçidin tamamlanmadığına dikkati çeken Genç, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

HAYVANLARINI KURTARMAS İSTERKEN CANINDAN OLDU

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı çoban Kadir Bingöl (20),hayatını kaybetti. Bingöl'ün rayların üzerinden geçen büyükbaş hayvanlarını kurtarmak isterken trenin altında kaldığı belirtildi.

Kaza, Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, İstanbul'dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine giden 12704 sefer sayılı yolcu treni, rayların üzerinden büyükbaş hayvanlarını geçirmeye çalışan Kadir Bingöl'e çarptı. Ağır yaralanan Bingöl, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken, yolda hayatını kaybetti. Çobanlık yapan Bingöl'ün, büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürmek için tren raylarının üzerinden geçirdiği, bu sırada treni fark ettiği, hayvanlarını kurtardığı, ancak kendisinin altında kaldığı ifade edildi.

Adı açıklanmayan makinistin polis tarafından ifadesi alındı. Tren, kazadan 1 saat sonra Uzunköprü'ye hareket etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kadir Bingöl'ün otlattığı hayvanlar, polis ekipleri tarafından toplandı.