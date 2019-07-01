Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde Murat Yiğitel'in (50) oğlu M.Y (22) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak kullanılan kavgada baba ve oğul çeşitli yerlerinden yaralandı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Murat Yiğitel buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; hafif yaralı olduğu belirtilen M.Y ise hastanedeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.