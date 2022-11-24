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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da dehşet | 3 çocuk annesi eşini öldürüp kaçtı, katil koca aranıyor!
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3 çocuk annesiydi! Katil koca aranıyor!

Adana'nın Seyhan ilçesinde Abdullah T., tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçtı. Polis, Abdullah T.'nin yakalanması için çalışma başlattı

Adana'da dehşet | 3 çocuk annesi eşini öldürüp kaçtı, katil koca aranıyor!
3 çocuk annesiydi! Katil koca aranıyor!
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DHA

Adana'da olay, saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah T., eşi Müzeyyen T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Abdullah T., pompalı tüfekle eşine ateş açtı.

KOCASI EVDEN KAÇTI

Saçmaların isabet ettiği Müzeyyen T. yere yığıldı, Abdullah T. ise evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin kontrolünde 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Müzeyyen T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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