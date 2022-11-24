3 çocuk annesiydi! Katil koca aranıyor!

Adana'da olay, saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah T., eşi Müzeyyen T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Abdullah T., pompalı tüfekle eşine ateş açtı.
KOCASI EVDEN KAÇTI
Saçmaların isabet ettiği Müzeyyen T. yere yığıldı, Abdullah T. ise evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerinin kontrolünde 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Müzeyyen T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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